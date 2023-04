“Con más vocación que nunca, en este aniversario no festejaremos, pero sí, conmemoraremos nuestros 96 años de servicio a Chile”

Estamos en la recta final para llegar al centenario institucional de Carabineros de Chile y, sin duda, los Carabineros de hoy no somos los mismos de ayer. Hemos avanzado en nuestro proceso de reforma y modernización en sintonía con las necesidades del Chile de hoy.

En estos 96 años, nuestra historia se nutre del acompañamiento y ayuda permanente que hemos hecho a la comunidad. En el último tiempo dimos soporte a la democracia durante el estallido social y luego demostramos nuestra vocación de servicio a toda prueba durante la pandemia. Hoy, cuando la prevención es nuestra esencia, estamos concentrados en la seguridad de los chilenos y chilenas porque entendemos que representa una de las máximas preocupaciones de la comunidad y nos hacemos cargo de aquello, poniendo nuestro mayor esfuerzo y profesionalismo en combatir la delincuencia y sus redes.

En este aniversario no queremos celebrar, pero sí conmemorar nuestros 96 años de vida institucional, recordando especialmente a todos nuestros mártires, que han dado su vida por la patria y que han causado heridas profundas de dolor en nuestra alma de Carabineros y sabemos que, en el alma de todo un país, especialmente frente a los asesinatos que han conmocionado a Chile y el mundo en el último tiempo. Nuestros mártires están y estarán siempre en nuestros recuerdos y nos dan fuerza, día a día para salir a realizar nuestra labor.

Por eso, no podemos si no, agradecer el inmenso apoyo ciudadano, la confianza y cariño que nos han entregado. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad con muestro país y también sabemos, que no lo podemos hacer solos, necesitamos la ayuda de todos y todas para derrotar a los delincuentes.

La conmemoración de nuestro nonagésimo sexto aniversario se realizará simultáneamente en cinco ciudades del país, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Concepción y Puerto Montt, todas zonas donde contamos con grupos de formación de Carabineros, para descentralizar y destacar el aporte de las regiones en la formación de Carabineros y su permanente apoyo a la institución.

También, como una forma de potenciar nuestro proceso de formación, ya que sabemos que la modernización y reforma parte en nuestras aulas. Por eso, hemos aumentado la formación de uno a dos años en la Escuela de Suboficiales y de tres a cuatro años en la Escuela de Oficiales, para tener Carabineros mejor preparados que protejan a la comunidad, como parte de un Plan Estratégico Policial a largo plazo, el que también nos ha llevado, por ejemplo, a ser una institución pionera en temas de igualdad de género y a cada día trabajar constantemente con nuestros 60.000 Carabineros, los derechos humanos aplicados a la función policial.

Para terminar estas palabras, agradecer a la Delegación Presidencial por su permanente apoyo, que nos ha permitido realizar un trabajo mancomunado por los habitantes de nuestra región y también al Gobierno Regional, sus Consejeros, Alcaldes y organizaciones sociales con las cuales complementamos y potenciamos nuestro trabajo. Y por supuesto, a los Carabineros y Carabineras que se desempeñan en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, que con el orgullo y responsabilidad que significa vestir este verde uniforme, se entregan más allá de lo exigible y a veces, de lo humano, para aportar a la región y sus habitantes.

Desde que se fusionó la Policía Fiscal con el Cuerpo de Carabineros, el 27 de abril de 1927, ya han pasado 96 años y con más convicción que nunca seguiremos desarrollando nuestros servicios 24/7, con honor, compromiso y esa esencia que nos ha permitido estar cerca de la gente, aportando con seguridad y con una vocación inalterable en el tiempo, que afianzaremos cada día hasta llegar a nuestro centenario.

General Max Jiménez Fleming

Jefe de la VI zona de Carabineros

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins