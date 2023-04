Javiera Esquivel, operadora Plantas: “No hay límites en lo que uno quiera llegar a ser”.

Hace un año y medio, Javiera Esquivel (32 años) ingresó a la División El Teniente, como parte del programa Aprendices, enfocado en hombres y mujeres que busquen desarrollarse y crecer en la industria minera sin la necesidad de tener experiencia previa en el rubro.

¿De qué se trata tu trabajo?

Soy operadora de la Planta de Molienda Convencional y aquí tenemos múltiples tareas. Hacemos inspección y revisión de equipos de la molienda en sí y también del área de flotación y la Planta de Tratamiento de Residuos, entre otros. Hay una variada gama de equipos que revisamos y en las que proponemos mejoras también. Es bien dinámico, siempre hay algo nuevo.

¿Cómo llegaste a la División?

Una amiga que estaba postulando me comentó sobre el Programa Aprendices, que ella estaba postulando y que yo también me sumara. Y dije bueno, no pierdo nada, pero pensando en que no iba a quedar porque la gente siempre dice que hay que tener “pituto”, pero de a poco fui pasando las etapas y procesos. Cuando me dijeron que había quedado al final del programa, fue muy emocionante, porque entré a una de las divisiones más grandes, con expectativas y posibilidades gigantes de crecimiento personal.

¿Y cuáles son esas expectativas de tu trabajo en El Teniente?

Me gusta el área de operación porque es dinámica, entretenida y también de mucha responsabilidad. Pero también porque mi profesión es del área de seguridad y prevención y me gustaría migrar a esa área dentro de la División. Me gustaría continuar acá porque se da una dinámica de crecimiento, no hay límites en lo que uno quiera llegar a ser, entonces es muy motivador y gratificante estar en un trabajo así, porque eso no se da en todas las empresas.

¿Cómo es tu relación con tus compañeros(as) con más experiencia? ¿Qué cosas rescatas de ellos(as)?

Aquí se conocen diferentes personas, con diferente carácter y distintas formas de trabajar y ver la vida. He tenido una experiencia muy enriquecedora, aprendiendo mucho de los que llevan más tiempo. Es impresionante cómo conocen con lujo de detalle su trabajo y conmigo han sido muy generosos en compartir sus conocimientos, no hay una rivalidad, sino que me ayudan, comparten y entregan tips. Es bien bonita la dinámica que se da con las personas más antiguas, voy a sacar lo mejor de ellos y tratar de aprender como una esponjita todos los conocimientos que me entregan.

¿Qué cosas sientes que te ha entregado la División?

¡Tantas cosas! Me he vuelto una mujer más resuelta, más decidida en tomar las riendas de mi vida. Eso lo hago al ser operadora, tomar decisiones, decir qué es lo correcto y eso en el fondo empodera. Acá me dicen tú eres operadora, la dueña de los equipos entonces tienes que tomar las riendas y eso lo he llevado a mi vida personal también y me ha servido mucho. Es un cambio integral que involucra no solo lo profesional si no también personal. Uno toma ejemplos del trabajo y los lleva a la vida cotidiana.