Las comunidades y el país en el centro de acción de División El Teniente

Inspirado en el propósito institucional de aportar a sus comunidades aledañas, La División ha impulsado diversas iniciativas para promover el desarrollo regional. Durante el año 2022, se benefició a cerca de 40 mil personas en más de 20 iniciativas sociales ejecutadas.

Desde el año 2021, Codelco desarrolló un nuevo sello para el relacionamiento en los territorios que se ha focalizado en cuatro ejes: economía local, sostenibilidad, relacionamiento comunitario y educación. Como resultado de esa estrategia, en su aniversario 118 División El Teniente renueva su compromiso con las comunidades de las que es vecino, aportando en generar valor social para el desarrollo futuro de la región de O’Higgins.

Bajo esta premisa, en 2022 El Teniente apoyó a más de 40 mil personas en más de 20 iniciativas sociales ejecutadas. El director de Desarrollo Comunitario, Cristián Sanhueza, señaló que “el último año tuvimos un desafío concreto, que era instaurar el Plan Maestro de Sustentabilidad que tiene Codelco al 2030. Principalmente, buscamos aportar al desarrollo del territorio con valor social. Un estándar nuevo, que permita acercarnos y generar confianza en un contexto distinto”.

Compra de bienes y servicios locales

Durante este período, la meta de la cuprífera es aumentar los bienes y servicios suministrados por proveedores locales, junto con promover la inclusión de mano de obra local. Es así como se han invertido cerca de US$400 millones en compras de bienes y servicios en la región de O’Higgins el último año. De ellos más de un 15% (US$62 millones) son compras a pequeños y medianos emprendedores.

“En 2023 debemos tener estrategias fuertes y sólidas en la que en cada comunidad donde estamos insertos cuente con un alto porcentaje de transparencia e información. Por eso, queremos profundizar aún más los vínculos con nuestros vecinos y vecinas. El propósito debe ser impactar social y ambientalmente”, agregó Sanhueza.

La meta al 2030 es el fortalecimiento de proveedores y emprendimientos locales, logrando aumentar respecto a los últimos años, en un 60% la adquisición de bienes y servicios a pequeños proveedores locales.

Juntos Emprendemos de Local

Se trata de una iniciativa corporativa de Codelco cuyo objetivo es incentivar la contratación de proveedores locales y fortalecer la economía regional. En el caso de la región de O´Higgins, División El Teniente organizó jornadas de acompañamiento para inscribir emprendedores en la plataforma Red de Negocios, base de datos de Codelco para licitar servicios requeridos y así apoyar a emprendedores y empresas locales.

Durante 2022, 19 empresas, cinco de ellas pertenecientes a Coya, fueron parte del seguimiento guiado por profesionales del área de Abastecimiento. A su vez se puso en marcha el programa de proveedores locales, donde participaron siete empresas de Coya.

Diversidad e inclusión

Para Codelco División El Teniente la diversidad e inclusión son parte de sus objetivos estratégicos. El desarrollo de una minería de futuro no solo compromete a ser innovadores en tecnología y procesos productivos; también lo es en la participación y aporte que todas las personas, sin sesgos ni discriminación de ningún tipo, pueden hacer en esta industria.

Así, en 2022, más de un centenar de mujeres de la región de O’Higgins se integraron como operadoras y mantenedoras de las gerencias de Fundición, Plantas y Rajo Sewell tras cumplir con un riguroso proceso de selección y capacitaron a través del Programa Aprendices.

En cifras, la participación femenina significó pasar de un 6% de dotación propia en 2018 a un 10% en 2021. La cifra aumentará este año donde la meta es alcanzar un 15% de mujeres en distintas faenas propias de la División y un 25% al 2027.

Esta iniciativa forma parte de los compromisos corporativos que significará un aumento de dotación propia de más de 3.000 mujeres en los próximos 4 años.

En ese contexto el impulso a la participación de generaciones futuras en minería es clave. Por ello desde División El Teniente han impulsado que alumnas de cinco liceos técnico-profesionales ligados a la minería participen del programa Mentoras, que promueve la inclusión de la mujer en el sector.

Así, más de 20 estudiantes participaron de pasantías acompañadas por profesionales de la minera, en una iniciativa que forma parte del trabajo colaborativo entre la Seremi de Minería y División El Teniente. Por primera vez desde la pandemia, las estudiantes pudieron participar de una visita a terreno en interior mina.



Evelyn Quezada, emprendedora y participante de una de las jornadas.

“Me parece positivo que se den estas instancias para seguir en busca de nuevas oportunidades. Las capacitaciones y enseñanzas que nos están entregando acá, nos sirve para ampliar nuestro horizonte”.

Fabiola Marten. Ingresó al programa en 2022.

“Desde que llegué acá como aprendiz me cambió la vida. Soy de Coya, casada, tengo dos hijos y antes manejaba un transporte escolar y ahora soy mantenedora mecánica. Estoy agradecida de la oportunidad que me han dado y voy a responder a esa confianza”.

Valentina Valdivia, alumna del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Rancagua.

“Fue una experiencia increíble, si pudiera repetirla lo haría. Me ayudó mucho para saber qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar. Fue una de las mejores experiencias que pude haber tenido, me abrió muchas posibilidades”.