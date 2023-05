CANDIDATO CONSTITUYENTE BERNARDO ZAPATA ABARCA (B-6):“Lo esencial es cambiar el eje de un Estado Subsidiario a uno solidario, con énfasis en los derechos sociales”

-Zapata vuelve a probar suerte en la carrera constituyente con una segunda candidatura.

Acá les mostramos sus principales ideales y lo que propone.



Con una recordada trayectoria política al ser intendente de la región entre 1995 y el 2000, y luego consejero regional, el abogado Bernardo Zapata Abarca (66) compite este domingo en el Pacto Todo Por Chile Lista B en el puesto 6, con el objetivo de ser uno de los tres representantes regionales en la próxima convención.

Renguino de nacimiento, casado y padre de tres niñas, este militante del Partido Demócrata Cristiano destaca como dirigente, candidato y formador de nuevas generaciones avalado por sus más de 40 años de ejercicio en el sector público y privado.

Por unanimidad fue designado Hijo Ilustre de Rengo y merecedor de la Distinción “Francisco Meza”. Fue nombrado Miembro Honorario del Cuerpo de Bomberos de esta región y director del Colegio Abogados de Rancagua y de San Fernando.

Bernardo Zapata Abarca se presenta por segunda vez en una carrera constituyente subrayando una actitud de diálogo y conversación buscando puntos de acuerdo y convergencia trabajando por la paz social, por una patria justa y solidaria para todos, asegura.



-¿Qué lo motivó a ser candidato para este proceso?, ¿por qué cree que la gente debe

elegirlo?



Porque soy abogado con estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con más de 40 años de ejercicio de la profesión en el ámbito público y privado. He sido Consejero Regional, Intendente Regional, tengo una vasta experiencia en Derecho Constitucional y administración pública. Mi experiencia se basa en haber servido en distintos cargos públicos y siempre manteniendo contacto con la realidad regional.

Soy de la región del Libertador Bernardo O’Higgins. Desde mi nacimiento conozco perfectamente sus 33 comunas y localidades. He realizado una campaña de escucha para conocer in situ los requerimientos, demandas, necesidades de los ciudadanos. Sé concretamente lo que desea la ciudadanía, y como fiel mandatario de mis votantes les representaré con fidelización y experiencia en mi gestión constitucional.



-¿Qué cree que faltó al anterior proceso?, ¿cómo encontrarán los acuerdos y consensos en esta segunda oportunidad de trabajo constituyente?



En el primer proceso de Convención Constituyente me parece que faltó mayor diálogo, se

actuó con ideologismo extremo y no hubo voluntad de buscar los puntos de consenso.

Ahora se deberá buscar esos acuerdos y consensos, llegar con voluntad de diálogo, sin

violencia verbal o física, sin odio.



LA NUEVA CARTA MAGNA



-Y como militante DC y servidor público, ¿qué áreas y temas cree que deben ir ligadas al

texto que la gente y el país requiera y necesite?



La Constitución consta de dos áreas esenciales la dogmática y la orgánica. Lo esencial es cambiar el eje de un Estado subsidiario a un Estado Solidario, con énfasis en los derechos sociales como Educación, Salud, Seguridad Ciudadana y Social (pensiones), Medio Ambiente, Agua, etc.



-También ha defendido mucho el tema medioambiental y el uso del agua, ¿Cómo debe

defender estos puntos la nueva constitución?



El agua es un bien nacional de uso público y su dominio pertenece a la Nación toda. Se

debe establecer constitucionalmente que el uso prioritario deber ser el consumo humano.

La crisis hídrica ya está y debemos realizar políticas públicas de conservación del agua,

acopio, reservorios, embalses, tranques de cabeceras antes de los canales, mayores

recursos a la Direcciones Generales de Aguas, etc.



-El tema de la seguridad ha estado en el debate nacional, ¿qué propone Ud. para

garantizar los derechos de la ciudadanía a vivir en paz y seguros?



Es un derecho humano al cual el Estado tiene la obligación constitucional de resguardar la

seguridad de la población. En consecuencia, es obligación esencial del Estado y sus

instituciones el de asegurar la paz social, y para ello debe usar el orden constitucional

conforme a un Estado de Derecho, como por ejemplo la Ley N° 21.325 sobre Migración y

Extranjería.



-Ud. fue intendente y CORE, por lo que entiendo sabe de descentralización, ¿de qué

manera defenderá esto para la nueva constitución?

Se deberá instar por una mayor descentralización y desconcentración en las propias

regiones, romper el centralismo regional. Actualizar la ley 19.175 orgánica constitucional

sobre Gobierno y administración regional, otorgar competencia para incentivar los

ingresos e impuestos regionales, y que los presupuestos sectoriales tengan plena decisión

del gobierno regional. Y, asimismo, potenciar los gobiernos locales (municipios). La ley

deberá promover el fortalecimiento de estos gobiernos y su desarrollo equitativo.