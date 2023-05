EDITORIAL: Aunque paguen justos por pecadores.

Lo que ocurrió el fin de semana en Concepción, para quienes somos fanáticos del fútbol, no nos puede dejar sin opinión. En Rancagua lo hemos visto unas cuantas ocasiones, no lo podemos esconder, la violencia se tomó las canchas y de eso no hay duda.

Lo realizado por un puñado de barristas, hecho que terminó por suspender un espectáculo deportivo que recién tenía poco más de 30 minutos de juego, quizás sea la gota que termine por derramar el contenido de un vaso que, por años, zafó de sobrepasar su límite.

Llegó la hora de intervenir, desde arriba, desde el Gobierno, al fútbol chileno. No puede ser que esta violencia, haga que niños y niñas que seguramente por primera vez fueron a un estadio a presenciar un partido de fútbol, no quieran ir nunca más por miedo.

Y no nos hagamos los ciegos, sordos o mudos. En las tribunas de El Teniente se vivió, en años pasados y en este 2023, si hasta hubo una pelea a cuchillos en la galería donde habitualmente hay hinchas de O’Higgins.

Si bien es cierto, los azules se llevan todos los premiados, los rancagüinos hoy están castigados sin acudir a partidos de visita por desórdenes en La Florida. Y aunque caigan justos por pecadores, de una vez por todas hay que parar esto. Ni hasta el club más chico se salva, en todos lados hay enemigos de la paz, energúmenos que prefieren hacerse famosos apareciendo en TV por estos hechos más que por alentar a sus equipos.

Si se tiene que terminar el torneo jugando a estadios vacíos se tiene que hacer, pero póngale un punto final ya. No esperen que mueran personas dentro de un estadio para decir basta. Es ahora, no mañana.