Marcia Barrera Cisternas, candidata constituyente B-5: “La base fundamental de la nueva constitución debe ser la familia”.

A pocos días de los comicios del 7 de mayo, les presentamos a quien se considera la candidata ciudadana por esta región, lo que propone y sus ideales.

Marcia Isabel Barrera Cisternas(48), nacida en Sauzal, Machalí, madre de tres hijos y dos nietos, estudiante de administración pública y dirigente social por más de dos décadas. Esta mujer militante DC, competirá por un puesto en el consejo constituyente por el Pacto Todo Por Chile Lista B número 5 en la papeleta del voto.

Este domingo 7 de mayo enfrentará su segunda postulación a un cargo elegido por votación popular masiva. El primero fue como postulante al Senado en 2021. Tras la solicitud de la mesa nacional y un acuerdo con la mesa regional del Partido Demócrata Cristiano, es una de los dos candidatos del conglomerado que busca un cupo en el consejo constitucional en representación de la Región de O’Higgins.

Marcia destaca por su trabajo con la gente y como líder en diversas agrupaciones sociales de la zona y la región. Se autodefine como una candidata ciudadana, del pueblo. También dice ser una “candidata muy atípica” porque cree en lo que piensa y seguirá trabajando en base a sus valores y creencias. Esta abanderada DC dice sentirse completamente preparada para este desafío. Su elemento diferenciador es la política social y cree que esta mirada puede aportar mucho a este proceso constituyente.

¿Qué la motivó a participar de estos comicios?, ¿por qué se siente preparada para asumir este rol?

Me siento preparada, los expertos ya están. Hoy la mirada desde las bases nos hace trabajar con la gente, con los vecinos, con los adultos mayores, con las organizaciones sociales y estar en terreno y en las poblaciones. Es que las mujeres tenemos tanto que aportar y decir. Creo en el feminismo y quiero igualdades. Yo fui víctima de violencia intrafamiliar y hoy trabajo con mujeres que están sufriendo esto, buscando su empoderamiento.

NUEVA CONSTITUCIÓN

¿Cómo cree que debe ser la nueva carta magna? ¿Cuáles temas va a plantear si es elegida como consejera?

La base fundamental de la nueva constitución debe ser la familia y todo tipo de familia, donde todos tenemos derechos y también deberes. Si trabajamos bien este concepto podremos ver otras áreas como Educación, Salud, Seguridad, etc. De ahí partimos y hay que fortalecerlo.

En cuanto a Salud, también creo en los dos sistemas, Fonasa e Isapres. Lo que yo haría es fortalecer la Superintendencia de Salud. Y en el tema de la migración, creo que no es bueno cerrarle las puertas a nadie. Pero esta es nuestra casa y hay reglas, si no las cumples te tienes que ir.

Además, me gustaría poder trabajar el tema de la reinserción en las cárceles. Yo creo en la reinserción en que podemos hacer un trabajo con ellos y ellas. Para ello debe haber voluntades y menos burocracia.

¿Qué faltó hacer en el primer proceso constituyente?, ¿se puede rescatar algo de la primera convención?

Nos equivocamos en pensar que una convención mixta no era necesaria. Sentí que éramos capaces de crear solos una nueva constitución. Esto se popularizó y farandulizó, por lo tanto, nos equivocamos cuando caímos en eso. Ahora que vamos a ayudar a armar esta constitución, debemos trabajar para todos y en beneficio de todos. Esta casa es de todos y no se hizo ni se pensó así la vez anterior. Cada uno vio los intereses propios y de sus partidos. Hay cosas que no me gustaban mucho como el del aborto. Estoy a favor de la vida pero también a favor de las tres causales.

¿Qué mensaje le daría a los electores para que voten este 7 de mayo y lo hagan por Ud.?

Ya están los expertos trabajando y hoy necesitamos a la gente que representa a la población y a la gente de nuestra región. Por eso invito también a votar Mujer, por Marcia Barrera. No soy de una careta distinta, soy lo que soy, esta soy yo. Además, hay que votar. Ese llamado populista que te dice votar nulo o en blanco es una falta de respeto a nosotros mismos y al país y no podemos caer en eso.