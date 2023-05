Definiciones constitucionales candidata Elisa Salas.

PARTIDO: Republicano

C-2

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de una nueva Constitución?

Seguridad, Salud, Pensión, Derechos a la Salud, Derecho a la Educación, Derechos laborales y de seguridad social, Derecho a la vivienda propia, Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación, Derecho a la propiedad, a la libertad económica y emprender.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el presidente, usted cree que:

Mantener, pero sin posibilidad de reelección inmediata, se debe poder destituir por vulnerar la Constitución y las Leyes, fijando estándar mínimo para continuar y otorgándole facultades al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre aquello.



Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

Mantener, pero sin posibilidad de reelección inmediata, se debe poder destituir frente a mala aprobación, fijar estándar mínimo para continuar.



El Congreso:

Mantener dos cámaras, hay que revisar el trabajo parlamentario, siempre las leyes se mejoran en ambas cámaras.



Pensando en la administración del territorio:

Chile debe seguir siendo un Estado Unitario.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la nueva Constitución?

Sólo se debe actualizar la última ley de aguas en cuanto a la fiscalización del uso de agua versus la inversión en Tecnología. El tema está resuelto por ley, y hay que ver cómo se cumple. No todo debe estar en la Constitución.



¿Por qué decidió ser Constituyente?

Después de 5 años trabajando por comunas o en regiones para las campañas del Partido Republicano, me pidieron que fuera candidata por la región de O’Higgins. Desde joven he hecho mucho servicio social, conozco de cerca la situación de los campamentos chilenos, hoy han sido prácticamente copados o tomados por la inmigración; la realidad del SENAME y la delincuencia a temprana edad; la realidad de las fundaciones o del Hogar de Cristo, la situación de la tercera edad o adulto mayor en situación de calle o abandono; la pobreza chilena y bajas pensiones chilenas. Mi experiencia y la ingeniería pueden ser un gran aporte para una mirada integral, con visión global, lograr corregir el modelo económico y social acorde a los tiempos que estamos viviendo, y fijar estándares de control y regulación que prevenga y castigue fuertemente todo tipo de abusos.



Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

Como eje principal, recuperar la paz, la reconciliación de los chilenos, recuperar nuestra soberanía. Lamentablemente muchos organismos internacionales como ONU han sido capturados por pensadores de izquierda radical, y pretenden hacernos creer que si no cumplimos con sus directrices estamos equivocados, para fortuna nuestra somos capaces de pensar en libertad, somos un país capaz de todo, de levantarnos, de unirnos, de volver a colocar a Chile en el camino del crecimiento, no necesitamos que una organización internacional nos diga que hacer, yo disminuiría su participación e influencia en las políticas públicas del país.

Yo apoyo la legitima defensa, digo con fuerza que NO al desarme de los civiles que sí cumplimos la ley en cuanto a la tenencia responsable de armas. Se debe actualizar la Ley de Control de Armas para eliminar las armas en manos de delincuentes. Soy pro gasto en nivelar la salud y la educación fijando estándares comparables a nuestra salud privada de hoy en día y a nuestra educación privada de hoy en día, y que se consagre constitucionalmente la calidad de los derechos sociales en base al trabajo que realizan los privados, no le tengo miedo a que exista un “váucher” que le permita a los beneficiarios de los servicios públicos concurrir al sector privado para que se cumpla con todo aquello que no cumple el Estado. Todo siempre en función de aumentar la calidad de vida de los chilenos, así como las exigencias y el cumplimiento de la ley pareja para todos.

Creo importante aumentar las penas efectivas y cárcel real para aquellos que cometan delitos, un aumento de penas para cada infracción, así como también, tipificar como delito la inmigración ilegal aumentando además las exigencias a extranjeros, todos los que quieren vivir, trabajar y estar en esta tierra deben cumplir con mayores exigencias. Todo el que se quiera avecindar en Chile tiene que cumplir mayores requisitos, ser un claro y real aporte a la sociedad, ya sea económico o intelectual, y si solo cumple el requisito de un plazo, no puede ser menor a 10 años de vivir en Chile.