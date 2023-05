Definiciones constitucionales candidato Sebastián Figueroa.

Sebastián Figueroa

PARTIDO: Republicano (C-10)

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de una nueva Constitución?

Es prioritario que en la redacción de esta constitución se consagre el derecho de vivir en paz, el Estado debe garantizar orden público y seguridad. Por otro lado, la educación, que sea de calidad y se respete el derecho y deber de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y por último una vida digna, donde el estado dignifique a la persona a través de la vivienda, salud y pensiones respetando siempre su libertad de elegir.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el presidente, usted cree que:

Se debe mantener las facultades del Presidente y el parlamento ser un ente con facultades limitadas, pero a su vez cumplir con la fiscalización y el control. Es fundamental que el mecanismo funcione en bien del país y con un adecuado separación y control del poder del Estado.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

Respecto de la reelección presidencial, consideró que se debe seguir con el mandato de 4 años y con posibilidad de reelección, con el fin de dar a la ciudadanía la posibilidad de continuar con un gobierno que cumple con las expectativas de las personas.

El Congreso:

Es necesario que el Congreso tenga dos cámaras, de Diputados y Senado. Eso es parte de nuestra tradición Republicana y un adecuado mecanismo de control entre el parlamento.

Pensando en la administración del territorio:

Chile tiene que ser un Estado Unitario, somos un país pequeño al fin del mundo y tenemos una riqueza e identidad basada en nuestra historia y tradiciones de la tierra y el campo, que no podemos separar.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la nueva Constitución?

Sí y no, debe ser estatizada.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

Porque sueño con un Chile libre, donde se valoren las tradiciones y la historia, un Chile que de oportunidades para que cada uno pueda desarrollar sus capacidades al máximo. Y no quiero para mi país un proceso como el anterior que fue un fracaso, en el cual nos vimos expuestos a un ambiente de mucho odio y división. Necesitamos que este proceso lo haga gente seria y capacitada para poder tener una constitución digna para Chile. Por eso quiero ser consejero constitucional de nuestra región y así cumplir con este sueño de muchos Chilenos.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

Si no hay paz, no hay libertad, si no hay libertad, no hay progreso. Las personas deben estar en el centro y deben ser capaces de maximizar su bienestar material y espiritual. Se deben poder organizar con libertad y así alcanzar fines que por sí mismos no son capaces de conseguir.