En el día internacional de la libertad de prensa.

El Día Internacional de la Libertad de Prensa se celebra cada 3 de mayo desde hace 30 años. En este aniversario, es importante recordar que la conexión histórica entre la libertad de buscar, difundir y recibir información y el bien público sigue siendo tan relevante como en el momento de su firma.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, como establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». Es necesario que los gobiernos respeten este derecho y se conciencie sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional.

Pero más allá de lo que dice la declaración, en la actualidad nos enfrentamos a múltiples crisis a nivel internacional, como conflictos y violencia, desigualdades socioeconómicas persistentes que impulsan la migración, crisis medioambientales y desafíos para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Además, se extiende la desinformación e información errónea tanto en línea como en otros medios, con graves repercusiones para las instituciones que sustentan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Es por ello que la celebración del 30 aniversario del Día Internacional de la Libertad de Prensa de este año es un llamamiento a poner en el centro la libertad de prensa, así como unos medios de comunicación independientes, pluralistas y diversos, como factor clave para disfrutar de todos los demás derechos humanos. Los periodistas y los medios de comunicación independientes debemos seguir teniendo el derecho y la capacidad de informar a la ciudadanía sin restricciones indebidas.

En este sentido, no debemos olvidar que otro aspecto importante e igual de urgente si se quiere hablar de periodismo libre, es la urgencia de asegurar la sostenibilidad de la prensa.

Es que a medida que cada vez más personas obtienen su información a través de internet, los ingresos publicitarios que alguna vez sustentaron la industria del periodismo se han desplomado. Además, las grandes plataformas digitales, como Google y Facebook, han acaparado una gran parte de la publicidad en línea y han limitado el potencial de los medios para generar ingresos a través de la publicidad.

Esto ha llevado a la consolidación y cierre de muchos medios, así como a la pérdida de empleos en la industria del periodismo.

A fin de asegurar la sostenibilidad económica de la prensa, se han propuesto diversas soluciones. Una de ellas es la implementación de modelos de pago por contenido, en los que los usuarios deben pagar para acceder a los contenidos de los medios. Este modelo ha sido adoptado por algunos medios exitosamente, pero aún no es ampliamente utilizado debido a la resistencia de los usuarios a pagar por contenido en línea y al mismo tiempo limita de cierta manera el derecho al acceso a la información que todos tenemos.

Otra solución propuesta es el pago por parte de las grandes plataformas digitales por el uso de los contenidos generados por los medios. En países como Australia y Francia, se han promulgado leyes que obligan a las plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, también existen diversos estados han establecido mecanismos de financiamiento público para apoyar a los medios independientes y garantizar que se mantengan operativos, pero sin comprometer su independencia editorial.

En última instancia, la sostenibilidad económica de la prensa es un asunto crítico para la libertad de prensa. Sin un modelo de negocio viable, los medios pueden enfrentar una presión económica y política que podría limitar su capacidad para informar de manera independiente y crítica. Por lo tanto, es importante que se siga debatiendo y trabajando en soluciones para asegurar esta sostenibilidad en todo el mundo, donde finalmente la confianza y la preferencia del publico sigue siendo fundamental.

La respuesta entregada por El Rancagüino ha sido centrarse aún más en nuestro ser local, en tiempos que no existía internet y cuando Santiago aún no era un barrio de Rancagua, enterarse de las grandes informaciones del mundo, como El Hombre en la Luna, o la guerra de Vietnam no eran tan evidentes como lo son hoy. Pero hoy en un mundo marcado por la abundancia de fuentes informativas el foco vuelve a nuestras raíces, a ser un medio local de la región de O´Higgins que informa sobre el acontecer local y de cómo los hechos nacionales o mundiales nos afectan en nuestra vida.

En este sentido con el avenimiento de las redes sociales no ha mutado nuestra misión, pero sí claramente lo ha hecho la forma en que esta información es entregada. Por eso a la edición papel de su diario hoy sumamos nuestro sitio web (www.elrancaguino.cl) donde mensualmente tenemos más de 3 millones de vistas, y el diario en papel digital a miles de personas les llega por whatsapp o por correo. Cambia la forma, pero no el fondo.