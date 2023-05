SIFUP apunta contra Velásquez por incumplimientos laborales.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales emitió este martes un extenso comunicado apoyando al plantel sanvicentano.

El pasado fin de semana, cuando igualaron sin goles frente a Trasandino de Los Andes, los jugadores y cuerpo técnico de General Velásquez salieron a la cancha del estadio Augusto Rodríguez con un lienzo que tenía como leyenda: “Fútbol es Respeto”.

El cartel iba dirigido hacia la regencia de la institución, que es liderada por el empresario Carlos Cornejo, pues en las últimas semanas la situación -según denuncian- se ha vuelto muy compleja.

Fue así como, este martes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) publicó un extenso comunicado avalando las denuncias de los jugadores del cuadro de San Vicente, indicando que denunciarán al club a la Inspección del Trabajo.

“Queremos manifestar nuestro completo repudio y rechazo a las prácticas que deberían estar alejadas de la realidad del fútbol profesional chileno”.

En el detalle, la misiva del SIFUP complementa que “El club no se hace responsable de la salud de sus jugadores. No se hace cargo de las lesiones ni tampoco realiza las denuncias respectivas a las instituciones pertinentes cuando sufren un accidente de trabajo”.

Es más, sostienen que “es habitual que los mismos futbolistas tengan que pagar sus exámenes médicos y tratamientos, sin siquiera ser reembolsados con posterioridad por la institución”.

Así también, apuntan que “los traslados para jugar los partidos programados no son acordes a lo que requiere un futbolista profesional; el club no cuenta con canchas de entrenamiento adecuadas; tampoco cuenta con implementos deportivos acordes al profesionalismo; los jugadores no cuentan con indumentaria deportiva necesaria para los entrenamientos”.

De paso, expresaron que “los futbolistas viven en una constante incertidumbre, generando daños en la salud mental, puesto que el club no cumple con sus obligaciones de pagar en el tiempo acordado las pensiones donde viven, por lo que están con el temor de ser echados de sus viviendas”.

Es por eso que, recalcan, “denunciaremos a General Velásquez ante la inspección del trabajo por posible vulneración de derechos fundamentales e incumplimiento de proteger la vida y salud de sus trabajadores”, y que “solicitamos al directorio de la ANFP mejorar los protocolos de fiscalización con sus clubes asociados, para que este tipo de abuso y maltrato laboral no sigan ocurriendo en el fútbol profesional”.

Cabe consignar que, hasta el cierre de esta edición, no existió pronunciamiento alguno de la dirigencia velasquina ante estas denuncias.