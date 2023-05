Conmemoran 77 años de la independencia árabe en Rancagua.

El Día Nacional de Siria (17 de abril) fue celebrado en Rancagua el pasado sábado 22 de abril con una misa en la Iglesia Ortodoxa ubicada en el sector norte de la ciudad, sellado con un posterior encuentro de camaradería que contó con la presencia del encargado de negocios de la República Árabe de Siria, Ghassan Anjarini.

Con motivo de celebrarse la Independencia de la Republica Árabe Siria ocurrido un 17 de Abril de 1946, la Sociedad Juventud Siria Rancagua celebra año a año el aniversario de este suceso histórico. Cabe mencionar que esta sociedad fue fundada el 22 de Julio de 1921, por inmigrantes Sirios que vinieron a radicarse en Chile, unos arrancando de la bárbara dominación Turca y otros inmediatamente después de terminada la primera guerra mundial.

La conmemoración en Rancagua fue organizada por el directorio, compuesto por los siguientes directores: Presidente: Juan Yarrá González, Vice Presidente : Juan Carlos Latife Hanna, Tesorero: Enrique Vitar Astorga, Pro Tesorero :Enrique Latife Auil, Secretaria: Claudia Vitar Padilla y Pro Secretaria: María José Soto Herrera. Lo que se sumó la destacada cooperación de otros directores y socios.

A este magno evento fueron invitadas diversas autoridades regionales, quienes no asistieron pero enviaron sus excusas. Se hicieron presentes Carabineros de Chile, representado por el Sub Prefecto de Cachapoal Teniente Coronel Luis Rebolledo y el ayudante de la VI Zona de Carabineros, Sub Oficial Mayor Celso Figueroa. De igual manera estuvo presente el cónsul honorario de Siria para esta región y Rancagua, Basel Albouni.