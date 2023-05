Criticas, promesas y propuestas electorales.

En política son variadas las promesas que se hacen, se habla sobre lo que tal o cual persona realizará. Esta práctica en sí misma no es negativa, es importante conocer las propuestas y visiones de los diversos sectores políticos. Es esperable que se comprometan a realizar tal o cual acción y que sean sometidos a la voluntad popular, que con su voto dará o no fuerza a la propuesta.

En una sana convivencia política no cabe la consigna situada en nuestro escudo nacional “por la razón o por la fuerza”. En un país tolerante y democrático la consigna debiese ser por la razón o por el acuerdo.

Idealmente cualquier compromiso de una autoridad o de un político, especialmente en tiempos de pandemia, debería responder a las mismas preguntas que debe someterse cualquier texto periodístico, ¿Qué propone?, Cuando (en qué tiempo) implementará su propuesta, Cómo piensa realizarla, ¿Dónde se realizará (qué territorios o a qué personas afectará), Quién implementará la propuesta (se creara una nueva institución, algún ministerio, a quienes beneficiara) y Por qué esta propuesta es importante o debería llevarse a cabo. A estas preguntas, se debería agregar otra no menos importante, cómo se financiará. Es lo mínimo que se puede pedir ante cualquier anuncio, por un lado, y desde otro punto de vista es lo que diferencia la pura y simple critica de las propuestas que muchas veces están ausentes de la discusión.

Nunca está demás decir que no solo el voto tiene que ser informado, sino que también cualquier opinión que se tenga sobre cualquier proyecto que se quiera realizar, aunque mi opinión la escriba en sólo 140 caracteres y que los políticos, en cuanto servidores públicos, deben responder a todas las interrogantes, aunque no les gusten las preguntas.

En este contexto este domingo enfrentaremos un nuevo proceso electoral, se elegirán con voto obligatorio a quienes junto al comité de expertos deberán elaborar una propuesta de nueva constitución que deberá ser aprobada o rechazada por todos nosotros el próximo 17 de diciembre.

Si bien el ambiente pre electoral es más bien bajo, esta elección marca un nuevo paso en lo que seguramente será el último intento por un largo tiempo de cambiar la desacreditada constitución que hoy nos rige.

En este sentido es de esperar que se hayan aprendido los errores del proceso recién terminado y que no se caiga en la tentación de redactar una carta magna con las ideas de un solo sector, sino que sea cual sea el resultado de este domingo la nueva propuesta sea realmente el resultado de pensar lo mejor para el país con una proyección no de la próxima elección sino de al menos 10 a 20 años. Es que, si bien el péndulo hoy parece inclinarse más hacia un lado, Chile sigue siendo el mismo país que votó en un 80% por cambiar la constitución y que mayoritariamente rechazó la primera propuesta. Una muestra más que evidente que lo que se busca son cambios, pero no refundaciones.

Así nos enfrentamos a una una oportunidad histórica para que Chile cuente con una nueva constitución que refleje los valores y demandas de la sociedad. Sin embargo, es necesario que este proceso sea inclusivo y representativo, de manera que se recojan las distintas visiones y necesidades de los ciudadanos y no solo de un sector.

Esperamos que los resultados de este domingo sean el inicio de un proceso de diálogo y construcción colectiva de una nueva constitución, que permita avanzar hacia un país más justo, democrático y solidario.