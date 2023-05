Seminaristas viven experiencia pastoral en parroquias de la diócesis.

– En el contexto de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, celebrado el 30 de abril, les damos a conocer su testimonio.

Tras años de formación académica en el Seminario, los seminaristas: Javier Menares, Pablo Muñoz y Juan Francisco Méndez están los fines de semana en parroquias de nuestra diócesis de Rancagua para vivir la experiencia pastoral, como parte de su proceso formativo. Con motivo de la celebración del Mes de Oración por las Vocaciones, les damos a conocer sus testimonios y les invitamos a rezar por ellos y por los sacerdotes que están sirviendo en nuestra diócesis.

“LA GENTE ENSEÑA MUCHO A SER CURA”

Javier Menares está en su último año en el Seminario. En enero de este año, recibió el Ministerio del Lectorado y está a la espera de recibir los ministerios del Acolitado y luego el Ministerio Diaconal. Actualmente, durante la semana prepara el examen ‘Universa Teológica’ que debe rendir y aprobar en el mes de septiembre, para concluir la parte académica de su formación; y en paralelo, está viviendo una experiencia pastoral en la parroquia El Sagrario de Rancagua.

Él llega todos los viernes en la noche a la Catedral para compartir con la comunidad parroquial y con el párroco, padre Marcelo Lorca; con el Vicario Parroquial, padre Hugo Yáñez; y con el obispo diocesano, monseñor Guillermo Vera Soto, sobre todo, en las misas del domingo. “Todas estas experiencias, afirma, han sido muy enriquecedoras”.

Señala que “en esta experiencia, Jesús toma rostro y estos nueve años de formación toman cuerpo”, dice; y agrega que “he tenido la oportunidad de estar en la Misa Crismal y Semana Santa en la parroquia y vivir toda la fraternidad y compañía sacerdotal”.

Al mismo tiempo, recalca la importancia de tener contacto con la comunidad, porque “el encuentro con la gente, su fe y devoción, enseña mucho a ser cura. Uno como sacerdote debe velar porque cada persona tenga la experiencia del encuentro con Dios”.

Por otra parte, Javier cuenta que el padre Marcelo le ha encargado algunas misiones pastorales, como la creación de un coro, para la misa de las 10:30 horas, del domingo; la animación de la Pastoral de Acólitos y su formación para recibir el alba; y, también ser parte de la catequesis.

Para Javier esta experiencia ha sido muy enriquecedora, sobre todo, porque “a los seminaristas nos costó mucho salir a las parroquias, debido a la pandemia, y aunque llevo poco tiempo he podido participar de muchas actividades pastorales de la parroquia y ver el rostro de Dios”.

Dentro de las acciones pastorales encomendadas por el padre Marcelo se encuentra el crear un coro de forma estable para la misa de la 10:30 horas, del domingo.

“TESTIGO DE LA MISERICORDIA DE DIOS”

Pablo Muñoz está en la parroquia San Francisco Javier de Peralillo, junto al padre René Gaete, viviendo esta experiencia pastoral. Pablo estuvo seis años en el Seminario Pontificio de Santiago y luego continúo sus estudios de teología en la universidad, acompañado de un proceso de discernimiento, lo que le permitió retornar este año 2023 a su último año de formación sacerdotal y vivir la experiencia pastoral en parroquia. Él está a la espera de recibir los ministerios de Lectora, Acolitado y Diaconal.

Pablo está viviendo tiempo completo en Peralillo en la casa parroquial, dice que “sólo voy de lunes a martes a ver a mis papás”; y los jueves va al IRFE a hacer liturgia, jornadas y algunas cosas específicas, pero el resto del tiempo está en la parroquia acompañando el grupo de Ayuda Fraterna, a la catequesis, al grupo de Madrugadores, y también visita a los enfermos.

“Esta ha sido un tiempo de conocer la parroquia, los diferentes grupos que en ella funcionan y a la comunidad. Estoy muy contento, en el trabajo pastoral uno puede ver el rostro del Señor y ser testigo de la misericordia de Dios”.

Pablo dice que ya venía con un trabajo pastoral realizado en la parroquia San Juan Bautista de Machalí, lo que le sirvió para tener conocimiento de la vida pastoral. Cuenta, además, que con el padre René Gaete hemos hecho comunidad y una relación bien fraterna y enriquecedora”.

“Esta experiencia ha sido un tiempo de gracia, de reconocer al Señor en la comunidad, que me ha acogido con mucho cariño y que a uno le enseña mucho. Me siento muy contento”.

Dentro de las tareas pastorales que realiza Pablo en Peralillo, se encuentra el apoyo a Ayuda Fraterna. Además, visita a los enfermos, la catequesis, al grupo los Madrugadores y una vez a la semana en el Colegio IRFE.

“HA SIDO UN REGALO DE DIOS”

Francisco Javier Méndez Pinto, está en quinto año de formación sacerdotal, y aunque le falta camino por recorrer, este año le correspondió vivir su experiencia pastoral en la Parroquia Inmaculada Concepción de Pichilemu, junto al Padre Claudio Fuenzalida; y también realizar algunas actividades pastorales en la parroquia San Andrés, de Ciruelos.

Para Francisco Javier, esta experiencia le permite “compartir la vida sacerdotal e involucrarme con la comunidad a la que se sirve en nombre de Cristo. Además de confrontar motivaciones y progresos para configurarme con Cristo Buen Pastor”.

En las comunidades donde se encuentra le ha correspondido acompañar la catequesis de los jóvenes, algunos retiros, y todas las actividades de Semana Santa. Señala que “normalmente he acompañado a las comunidades con algunas visitas a las casas y celebrando algunas Liturgias de la Palabra. También me ha tocado compartir con personas de distintas edades, las más pequeñas son las del Colegio Preciosa Sangre en Pichilemu, al que acompaño en la pastoral una vez por semana”, explica.

Agrega que “ha sido una experiencia muy enriquecedora ya que me ha permitido conocer la realidad de las personas que participan en las comunidades, las que me han acogido muy bien. Ha sido un regalo de Dios. Me encomiendo a sus oraciones, por mi vocación y la de más jóvenes que quieran consagrar su vida en el ministerio sacerdotal”, asevera.