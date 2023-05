Senador Javier Macaya: Ojalá que Chile pueda decirle que sí,  una buena Constitución.

En la previa de la elección de este domingo conversamos con el senador por nuestra región y presidente nacional de la UDI Javier Macaya, quien analizó el escenario político con que se llega a este día y los desafíos futuros, sean cuales sean los resultados de hoy.

No es la primera entrevista que el senador Javier Macaya sostiene con nuestro medio, pero si es la primera vez que entrega sus impresiones en el estudio de nuestro medio, así en un formato más televisivo entrevistamos al presidente nacional de la UDI, esta entrevista la entregaremos en dos partes, hoy podrá leer más bien opiniones sobre el acontecer político nacional y el análisis previo a la elección de hoy y durante la semana en estas mismas páginas daremos a conocer la evaluación que hace Macaya sobre el Gobierno Regional. Sin embargo la entrevista completa puede ser vista en nuestro canal de youtube.

¿Como ve la elección de este domingo?

Creo que tenemos que cerrar un proceso que ha sido doloroso para Chile. Llevamos tres años, yo fui de los que en un momento -en un comienzo este proceso- dije que no estaba de acuerdo con comenzar un proceso Constituyente; nos fue mal pues perdimos. El 80% de los chilenos nos dijo que sí a una nueva constitución.

Después todos los hechos conocidos donde Chile sufrió un deterioro progresivo de su democracia de su institucionalidad. La violencia le ganó al al orden, la delincuencia se tomó y se apoderó en estos últimos tres años de la agenda.

Yo creo que los chilenos también cansados de elecciones Llevamos como diez procesos electorales desde gobernadores regionales, segundas vueltas ,primarias ,concejales, constituyentes anteriores. Pero a pesar de eso a pesar de la apatía y quizás la lejanía con la que muchas personas viven este proceso yo creo que estamos en un buen momento y una buena oportunidad para cerrar de buena forma

No no tanto este domingo siete sino que yo estoy pensando más en diciembre el 17 de diciembre de este año Ojalá que Chile pueda decirle que sí, una buena Constitución que cierre definitivamente este capítulo y que la Constitución deje ser la excusa de los políticos para no hacerse cargo los reales problemas que tiene la ciudadanía.

¿Y que se aprendió del proceso anterior?

Lograr diálogo algo que no se logró en el proceso anterior y y justamente yo creo que eso es lo que tenemos que tener siempre en la mira. No repetir los excesos refundacionales retóricos simbólicos que tuvo el proceso anterior y ahora que el péndulo quizás está más cargado hacia el sector nuestro -hacia la derecha- no cometer el mismo egoísmo de decir aquí los cambios los vamos a hacer solamente desde un sector. Esto se tiene que ser con diálogo, por muy bien que te vaya en una elección la Constitución no es para los próximos dos o tres años de gobierno. La Constitución es para los próximos 50 o 100 años si si se comete ese mismo error

desabrocharíamos una tremenda oportunidad para cerrar este este estos tres años que han sido súper dolorosos para chile o sea porque el país también ya mostró que más allá de la mejor del resultado de la elección revisa el producto revisa el producto y te puede decir que no al final.

En diciembre el peor escenario sería entonces que se volviese a rechazar la propuesta.

Yo veo con un poco de preocupación que desde los extremos, desde la gente del partido comunista yo he visto declaraciones de gente como Daniel Jadue, Hugo Gutierrez que dicen que este proceso está absolutamente capturado, que tiene muchos bordes, muchas bases. Pero también por la extrema derecha hay gente que dice yo voy a este proceso para pactar para cumplir y después para ir a rechazar en diciembre o sea lo extremos de repente están en una misma lógica aunque por motivos distintos. Porque algunos dicen que es muy poco y hay que volver en un par de años más cuando el péndulo vuelva quizás hacia la hacia la izquierda, es la lógica refundacional del país y desde la desde la extrema derecha también algunos que dicen que esto tiene que mantener la Constitución vigente hoy día. Y se le olvida de donde venimos, se le olvida donde estábamos en octubre del 2019, se le olvida que estuvimos a punto de despeñadero, se les olvida que tenemos hoy de una oportunidad para cerrar esto y es el mensaje que les doy. Este es el mismo país que votó hace un poco más de un año por Gabriel Boric, el mismo país que votó hace dos años y tanto en el plebiscito de entrada.

En este sentido el resultado el domingo incidirá también políticamente con las discusiones que se vienen o sea de reforma de pensiones o a lo mejor una o de alguna otra manera reforma tributaria hay que ver cómo se sale de las de las Isapres y temas por los que no se puede cometer de nuevo el mismo error de esperar que esté funcionando la nueva constitución.

Va a incidir de todas maneras. Hay discusiones muy relevantes que no se pueden seguir postergando con la excusa de la Constitución . Ahí tiene que ver en todos los temas que has mencionado Salud Educación pensiones, el rol que cumplen entidades de la sociedad civil como ustedes

Yo creo que esa es la gran discusión constitucional que vamos a tener es como lo Estatal lo con lo privado con la sociedad civil se confluyen para entregar derechos sociales y cosas que estén consagradas en la Constitución. Yo creo en la libertad de elegir de los chilenos, que puedan elegir entre los privados y lo público, que puedan tener acceso a bienes públicos de buena calidad proveídos tanto por el estado como por el por el por los privados.

O sea el resultado va a iluminar todas estas discusiones en materia de pensiones en materia tributaria en materia de la Reforma de la salud por supuesto o sea tiene que ver con eso y es algo que va a tener que estar contemplado en la futura constitución.