Las confesiones del joven goleador del Capo

Matías Belmar, de 20 años, por primera vez enfrentó a la prensa en el Monasterio Celeste. Con cuatro goles a su haber, es uno de los máximos artilleros de O’Higgins en esta temporada.

Matías Belmar, con 20 años, agarró titularidad en O’Higgins y está respondiendo. En lo que va de temporada, el canterano suma cuatro goles con un promedio de conversión de uno cada 77 minutos.

Números altos para un joven que, cuando se hizo notar, con Dalcio Giovagnoli hace un par de temporadas, sufrió una dura lesión que lo tuvo más de un año fueras de las canchas.

En su primera aparición con los medios en una conferencia de prensa oficial, Belmar, se refirió justamente a ese proceso, al cómo se levantó de un corte de ligamentos cruzados para ponerse a disposición de Pablo de Muner y responderle con goles más buenas actuaciones.

“Este es un año donde he tenido minutos, donde he tenido la oportunidad de demostrar. Me he sentido bien, he hecho las cosas que me han pedido y he podido convertir, ayudando al equipo”.

Volviendo a ese año que lo tuvo sin jugar producto de la complicación que genera recuperar de una operación de tal magnitud, recalcó que “fue difícil, pasé por muchas cosas”, pero que, apoyado en su familia, lo pudo superar. “Fue un año y tanto en que no pisé una cancha, no pude hacer fútbol. Fue difícil, pero aprendí a ser fuerte, mi familia me ayudó bastante, sé que voy a tener el apoyo de ellos, para sacarme adelante”.

Ahora bien, respecto a cómo se considera como futbolista, expresó que “me considero un jugador con mente fuerte, que puede pasar por cualquier cosa”, y que “lo mejor que hago es cuando aguanto la pelota, me considero un 9 que hace muchos goles y trato de aprovecharla al máximo, haciendo lo que el cuerpo técnico me pide”.

Finalmente, y pensando en el encuentro de este miércoles frente a Cobresal, dijo que “es un partido que va a ser difícil, es un rival que en El Salvador se hace muy fuerte, pero nosotros estamos trabajando para traernos los tres puntos”.