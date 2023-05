Limpieza de autos: recomendaciones para cuidar el interior

– Utilizar productos de calidad garantizada no solo hará que huela bien y luzca impecable, también logrará mantener en buen estado sus componentes y prolongar su vida útil por mucho tiempo.

Limpiar el interior de tu auto de forma frecuente es tan importante como realizar el aseo a tu casa. No sólo para mantenerlo en buen estado, sino también para evitar la acumulación de bacterias y alérgenos que proliferan en los espacios cerrados.

Es fundamental recordar que el habitáculo no está fabricado con los mismos materiales que existen en el hogar, por lo tanto, no se pueden utilizar los mismos productos de aseo. Estos suelen ser más abrasivos y terminan por acelerar su deterioro. A continuación algunas recomendaciones.

1. Antes que todo: aspirar y sacudir: Antes de aplicar cualquier producto es recomendable preparar el habitáculo. Aspirar y sacudir todos los rincones ayuda a eliminar los rastros de tierra, polvo, migas y pelo de animales que puedan haber en el interior. Para sacudir lo mejor es usar paños de microfibra. Este material es altamente eficiente porque su entramado atrapa el polvo y la suciedad prácticamente en una sola pasada. Sus fibras son suaves y no rayan las superficies tanto en seco, como al aplicar productos.

2. Alfombras y gomas: Muchas veces el piso del auto es el lugar que presenta la mayor concentración de manchas difíciles, como, por ejemplo: bebida, vómito, aceite de motor o grasa. Para evitar que se acumulen con el tiempo es recomendable utilizar productos contra manchas rebeldes para eliminarlas y que protegen las superficies ya que no dejan residuos pegajosos.

3. Tablero, manubrio y consola central: Los componentes que tienen contacto con las manos son los con mayor carga bacteriana, similar a lo que ocurre con los teclados y los celulares. Independiente del tipo de acabado que prefieras –brillante o no brillante-, por seguridad es importante en la limpieza de autos preferir productos no grasos como los protectores de tableros, que a diferencia de las típicas siliconas, no dejan esa textura oleosa y no manchan.

4. Kit de limpieza para autos: tapicería: Cuando se produce una mancha en la tapicería, correas o cinturones de seguridad, lo ideal es tratar de eliminarla antes de que se seque con productos multipropósito que ayudan a combatir manchas de aceite, café o maquillaje. Pero, si no es posible, al menos hay que tratar de eliminarla sin refregar. Para esto es ideal tener siempre a mano un paño de microfibra. Por su parte, los cueros y vinilos son más fáciles de mantener y limpiar cuando se usan sistemáticamente productos adecuados.

5. Parabrisas y ventanas: el interior también es importante: Finalmente, pero no por eso menos importante -sobre todo para quienes andan con niños pequeños-, no hay que olvidar limpiar por dentro los parabrisas, ventanas y espejo retrovisor para propiciar una conducción segura. (Fuente: Mecánicaparatodos.autoplanet.cl)