Miguel Littín, consejero constitucional electo: “Debemos buscar lo que sea bueno para Chile, para la gente, en este camino nos encontraremos siempre”

-En entrevista en nuestro estudio de El Rancagüino TV, el nuevo representante escogido este domingo conversó sobre lo que viene, lo que espera y además resaltó su agradecimiento al senador Juan Luis Castro por el apoyo en la campaña.

En el cupo del Partido Socialista fue electo este domingo Miguel Littín Cucumides (PS) por el Pacto Unidad para Chile Lista D, tras la obtención de 62.204 votos (11,31%) en las más de dos mil mesas constituidas en la Región de O’Higgins. Es por eso que este lunes, llegó junto al senador Juan Luis Castro hasta nuestro estudio de El Rancagüino TV, para conversar sobre lo que viene, lo que espera del proceso.

Littín resaltó su agradecimiento hacia el parlamentario por esta región por el apoyo entregado en esta campaña electoral. “Agradezco también al senador que me apoyó desde el inicio. Fraternidad, apoyo y amistad he recibido de él”. Dijo tomar también este logro con una serena alegría y profundo agradecimiento a las personas. Evalúa esta elección como una gran experiencia, “el de encontrarse con la gente en la calle, en las ferias libres y que este domingo coronó con un triunfo electoral importante y para mi partido el cual represento con mucho orgullo”, dijo el socialista electo.



“Hemos logrado en la región de O’Higgins levantar la voz de izquierda, del socialismo, que ha tenido una representación por décadas. Esto se destaca porque en una elección de modelo senatorial como esta, hemos logrado los socialistas retener el escaño. Si bien hay una marea y una mayoría republicana creo que tendrán cuidado en repetir el error de no escuchar como en el primer proceso constituyente. Creo que hay una oportunidad y vamos a ver cómo se aprovecha”, agregó Castro a la conversación. “El pueblo necesita una constitución que nos una a todos, que le dé sentido a la atribución de los poderes, a los deberes y derechos de las personas. Espero que aquí haya una propuesta de diálogo que creo deberá ser muy inducido y con mucha voluntad”.

“Debemos buscar lo que sea bueno para Chile, para la gente, en este camino nos encontraremos siempre. De otra manera tendremos que luchar por eso, somos demócratas, socialistas, queremos una sociedad fuerte y profunda. Así vamos a encontrar el camino correcto”, indicó en tanto el cineasta y escritor Miguel Littín. “Hay puntos que no son transables. No sé hasta dónde lo van a plantear o no, veremos, las mayorías son siempre circunstanciales. Estamos con el mejor ánimo y deseo por amor de Chile y para contribuir a la paz y justicia social en el país”, puntualizó.

NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

Sobre el nuevo campo político visto este domingo tras los comicios, el senador Castro cree que el país va moviéndose según sus necesidades. “La ciudadanía tuvo uno una expectativa enorme pero hubo mucho tropiezo, desavenencias y polémicas, con un texto controversial. Ahora Chile tiene que aprender. La responsabilidad de todos los sectores políticos es enorme para lograr que esta sea la carta que nos una a todos”, especificó.

A fin de año se verá- prosigue- la evaluación que le de la ciudadanía a este proceso, aseguró. “La gente va a evaluar este texto y verá si es la columna vertebral, si es un programa de gobierno, etc. Si hay sensatez y conexión con la ciudadanía espero que esta oportunidad sea la definitiva y que sea aprobada”.

Sobre la cantidad de votos nulos y blancos, cree el parlamentario que es porque hay aún mucha desconfianza y desinterés por este segundo proceso constitucional, lo cual se traspasa al Gobierno, que “tiene que hacer todas las reformas y ampliar su base de apoyo, mostrar resultados de lo que prometió y lo que tiene que cumplir”.

Sobre lo anterior, Miguel Littín cree que la nueva constitución está más allá del Gobierno con una que ahora durará mucho más. “Ahora hay que mirar alto, mirar lo que le sirve al país y a la gente. Llamo a los antiguos compañeros del partido a que no nos desintegremos. La DC, el PPD, el PR, todos juntos conformamos un sector democrático que es muy fuerte y que puede hacer la diferencia en las discusiones y en los acuerdos, y así crear un gran frente democrático”, puntualizó el nuevo consejero constitucional por esta región.