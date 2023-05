Orquesta Sinfónica de Liceo Bicentenario Óscar Castro ofrece presentaciones abiertas a la comunidad.

Una maravillosa intervención cultural abierta al público se realizó en el frontis del Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga con la presentación de su Orquesta Sinfónica, muestra que causó una alta convocatoria con decenas de transeúntes que se dieron un tiempo para disfrutar del impecable repertorio ofrecido.

La directora de la unidad educativa, Marcela Droguett Vivallos, informó: “Hoy nuestra orquesta está haciendo una intervención cultural que es la primera de muchas que estaremos realizando desde el liceo Óscar Castro. Nuestro alcalde, don Juan Ramón Godoy, nos ha solicitado encarecidamente que además de ser un referente en temas de excelencia académica , también lo seamos en todos los aspectos y uno de ellos, es, precisamente, la cultura; por lo tanto, quedan invitados todos los vecinos y vecinas y comunidades en general, para este próximo jueves 18 de mayo a las 11:00 horas vengan a nuestro liceo a disfrutar de las mejores piezas musicales interpretadas por la magna Orquesta Sinfónica de nuestro liceo”, anunció la directora.

Carmen Camus, vecina de Rancagua y quien fue exclusivamente a disfrutar de la música, comentó

A mi esto me fascina, soy vecina de acá cerca y siempre los escucho y ahora me vine desde mi departamento para también verlos. Yo agradezco sinceramente y me agrada la participación de adultos mayores también que a veces no pueden asistir a estos eventos. Yo felicito al liceo, soy además ex apoderada y esta orquesta es realmente maravillosa”.

Tal como anunció la directora del tradicional establecimiento educacional, el próximo ensayo de la Orquesta Sinfónica abierto a la comunidad se realizará en el frontis de la unidad el día jueves 18 de mayo desde las 11:00 horas.