Cancha de pádel afecta negativamente la calidad de vida de vecinos de Villa Los Portones

Vecinos denunciaron la contaminación acústica que se estaría produciendo en el sector que no los dejaría tener un descanso reparador por los horarios en que se ocupan las canchas y los molestos ruidos que genera la actividad deportiva en las canchas.

Hasta el lugar llegó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que hizo una nueva medición y en caso de excedencia, se derivarán al área sancionatoria de la entidad gubernamental.

Gritos, celebraciones, pelotazos e iluminación nocturna son los elementos que desde hace cuatro meses impiden tener un sueño reparador para los vecinos de la Villa Los Portones de Machalí. Y es que la llegada del club Pro Pádel Machalí ubicado en Comunidad Bravo #091 Machalí (ex curva de la muerte) si bien trajo consigo un recinto de esparcimiento con cafetería, blend burger, club house y tienda deportiva, se instaló con cinco canchas de pádel, lo que se ha convertido en una molestia para los vecinos del sector.

Así lo asegura Daniel Sepúlveda uno de los vecinos de Villa Los Portones de Machalí, quien habita una casa aledaña a dos de las cancha de pádel del mencionado club “Somos doce casas que estamos con problemas por el horario de funcionamiento de las canchas de pádel que empiezan a jugar a las 6 de la mañana y terminan a la una de la madrugada; y en el día las canchas están prácticamente desocupadas porque la gente trabaja; pero como a las 7 de la tarde se retoma el tema y no paran hasta como las 12 y media, 1 de la mañana donde prenden los focos, hay pelotazos a las casas y lo más terrible es el ruido de la paleta que choca con la pelota, los gritos de los jugadores cuando celebran un punto o cuando pierden, es una cosa que no nos deja descansar”, expone.

Es por esta razón que los vecinos de la villa afectada presentaron una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para que se investigue el nivel de contaminación acústica generado por las canchas de pádel y se tomen las medidas necesarias para minimizar los niveles de ruido que genera la actividad deportiva en las canchas, lo que ha afectado gravemente la calidad de vida de los vecinos de la zona asegura Sepúlveda.

“NO PODEMOS DORMIR”

“Estas canchas se inauguraron en diciembre del 2022, están hace 4 meses aproximadamente y nos ha afectado notablemente la calidad de vida de los vecinos, porque no podemos dormir hasta que ellos no terminen que cierran como a la 1 am y empiezan a las 6 ó 7 de la mañana todos los días, no hay ningún día de descanso”, sostuvo el vecino.

Daniel con hechos dio cuenta de la caótica situación que está viviendo indicando que “Las casas con la cancha tienen un distanciamiento mínimo no más de 3 metros del muro divisorio del patio de nuestras casas con las canchas, que dan en el dormitorio de los niños. Nosotros tenemos un hijo de 6 años que no ha podido tener un descanso reparador, se acuesta a las 9 de la noche para levantarse al colegio descansado, pero no puede dormir hasta las 12 de la noche cuando para el pádel, incluso vomita en las mañanas porque no se puede levantar, ha sido muy caótico y muy agotador”.

Según los vecinos afectados, el ruido generado por las pelotas y el constante golpeteo de las raquetas en las canchas de pádel se escucha con intensidad en sus viviendas, afectando no solo el descanso de niños, sino también de adultos mayores y personas enfermas que necesitan de un ambiente tranquilo para poder descansar adecuadamente. Por esta razón, solicitan que se tomen las medidas necesarias para cumplir con las normas y regulaciones establecidas para este tipo de instalaciones deportivas.

El vecino indica que acudieron al Municipio de Machalí y a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en busca de soluciones a su problema “Hemos acudido a la municipalidad de Machalí que revisaron los documentos de la empresa de pádel y está con toda la documentación en regla. Ellos dan el permiso y la recepción, pero dicen que no tienen las atribuciones jurídicas para colocarles un horario, pero acá tenemos una cafetería, una tienda, además de las cinco canchas que funcionan hasta la 1 de la mañana”.

Sepúlveda agrega “Fuimos a la SMA que acogió el reclamo, pero nos indicaron que estaba sin profesionales disponibles y le exigió al dueño del pádel que contratara un laboratorio para hacer las mediciones de decibeles (acústica). El laboratorio vino, pero como el dueño del pádel sabía en el horario que iban a hacer las mediciones, había dos personas por canchas, otras desocupadas, bajaron la música, no había gente”.

Daniel asegura que los vecinos han intentado dialogar con los responsables de las canchas de pádel para buscar soluciones al problema; sin embargo, no han obtenido resultados satisfactorios. “hemos hablado es con Sebastián Fontecilla (uno de los dueños) que tiene la intención de solucionar el tema, pero no vemos nada concreto y como no hay presión de parte de la municipalidad o de la Superintendencia de Medio Ambiente, no tenemos soluciones concretas y ya llevamos cinco meses con el pádel de vecino ruidoso y el deterioro del sueño de los niños y de nosotros se ha echado a perder notoriamente”.

“ESTAMOS INSTALANDO UN CERCO VIVO Y PANDERETAS PARA DISMINUIR LA VISTA Y EL RUIDO”

Respecto a la molestia de los vecinos, uno los dueños de Pro Padel Machalí, Sebastián Fontecilla comenzó explicando “Cuando compramos el terreno tenía las atribuciones para poder hacer un centro de pádel, la zonificación lo permitía, la municipalidad lo autorizó y tenemos todos los permisos en regla”

Fontecilla continuó diciendo “Al hacerlo van apareciendo problemas de los cuales uno tiene que acercarse y solucionarlos dependiendo a quién le está afectando, y por lo mismo tomamos contacto con un vecino en particular, al que más le perjudica el tema del ruido y también hemos tenido reuniones con la municipalidad para poder llegar a acuerdo, porque en términos de ordenanza municipal no hay nada que regule los horarios”, indicó, no obstante el municipio de Machalí cuenta con ordenanza municipal que regula aquello (Ver recuadro) .

El empresario deportivo continuó diciendo “Como vecinos entendemos que si estamos generando una molestia, hay que buscar la forma cómo los podemos ayudar, esa disposición está y por lo mismo nos hemos juntado con los vecinos, con la municipalidad y se han llegado a acuerdos para instalar elementos de mitigación para poder disminuir las molestias”.

En este contexto Fontecilla detalló “Nos pidieron hacer una medición, ellos se tienen que pronunciar respecto al resultado. Al minuto no hay nada formal, todavía no tenemos el informe de la SMA, pero estamos avanzando para ir instalando cosas para que ayuden. Estamos instalando todo un cerco vivo, unas panderetas para primero disminuir la vista y el ruido y colocar unos contenedores para el lado de las canchas para que bloquee un poco el ruido. Estamos consciente y estamos ayudando para que podamos tener una buena convivencia que eso es lo que nos interesa”.

Mientras tanto, expuso el propietario del club de pádel “las canchas que están más cercanas a los vecinos se ha bajado el horario de arriendo a uno más moderado. El club tiene horario de cierre de arriendo hasta las 00:00 hrs, y las canchas que están al lado de los vecinos cierran a las 23:00 horas. Ahora estamos abriendo a las 08:00 horas. En verano se abre un poco más temprano. Hay 6 meses que se abre más tarde y se cierra más temprano; y 6 meses que se abre más temprano y se cierra un poco más tarde”, aseguró Fontecilla.

Consultado respecto a plazos, el empresario del club Pro Pádel Machalí indicó “nos juntamos la municipalidad y ya se concretó una idea solución que tienen que autorizarla los vecinos y lo ideal es tenerlo implementado ahora en mayo”, finalizó Sebastián Fontecilla.

SMA hizo nueva medición de ruidos y en caso que excedan, se derivarán al área sancionatoria de la entidad

Respecto a la denuncia de vecinos de las instalaciones de Propadel en Machalí, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ha tomado diferentes acciones para atender a la comunidad

“En primer lugar, se requirió al Municipio toda la información de patentes y condiciones del lugar, específicamente qué condiciones técnicas le solicitaron a Propadel respecto a los materiales constructivos para evitar la propagación de ruido del lugar. Siempre es importante resaltar que es la Municipalidad la entidad encargada de otorgar los permisos de funcionamiento, horarios y pueden solicitar condiciones estructurales para la buena convivencia de las actividades económicas con barrios residenciales”, indicó la Jefa de la Oficina Regional de O´Higgins de Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Karina Olivares.

“En segundo lugar, la SMA solicitó la fiscalización de los ruidos —que se realiza dentro de los hogares de las personas denunciantes— a través de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), autorizada para el componente ruido, la cual realizó una medición un viernes, indicado como uno de los días donde el ruido de la actividad deportiva se percibe más”.

Añadió que “Ante las demandas de los vecinos, la SMA repitió la medición nuevamente, el viernes 5 de mayo, cuando se realizaba un torneo deportivo en dicho lugar, con el fin de analizar el cumplimiento de la norma de ruido (D.S. 38/2011). Cabe recordar que, en esta zona de Machalí calificada como Zona III según el Plan Regulador, las actividades comerciales deben respetar el límite de 45 decibeles en horario nocturno (21.01 hrs a 6.59 hrs) y 60 decibeles en horario diurno (7.00 a 21.00 hrs)”.

Cabe destacar que “Los resultados de las mediciones se analizarán, y en caso de excedencia, se derivarán al área sancionatoria de la SMA”, indicó la autoridad.

RECUADRO 2-

MUNICIPIO DE MACHALÍ AL TANTO DE LOS RUIDOS MOLESTOS

Desde el municipio aludido indicaron que “La Municipalidad de Machalí, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones ha fiscalizado las canchas de pádel ubicadas en el sector de Los Portones de Machalí. Asimismo, ha generado las instancias con los vecinos para dar solución a los requerimientos de éstos por los ruidos causado por el funcionamiento de las mismas, a través del levantamiento de la información y con diversas reuniones de coordinación entre las partes interesadas”.

“Es así como el martes 2 de mayo de 2023, se sostuvo la tercera reunión entre el municipio con vecinos de Los Portones de Machalí, aledaños a las canchas de pádel y con el representante de los propietarios de dicho centro deportivo, generando las instancias de acuerdo para lograr el compromiso para la implementación de medidas de mitigación de los ruidos así como visuales, lo cual será presentado y analizado por los vecinos, para ser implementado en un breve plazo”.

“Se prohíbe todo ruido, sonido o vibración que por su duración o intensidad ocasionen molestias a los vecinos”

Cabe destacar que según Decreto 439 que fija la Ordenanza Municipal de Gestión Ambiental Municipalidad de Machalí en el ítem de Los Ruidos y Vibraciones, en su Artículo 98° indica que “Se prohíbe todo ruido, sonido o vibración que por su duración o intensidad ocasionen molestias a los vecinos, sea de día o de noche, que se produzcan en el aire (medio de propagación), en la vía pública o locales destinados a la habitación, al comercio, a la industria, a diversiones o pasatiempo”.

Mientras que en su Artículo 100°, refiere que “El municipio a través de la Oficina del Medio Ambiente, estará facultado para realizar mediciones de ruidos cuando cuente con el equipo de medición específico o, en su defecto, podrá solicitar el estudio y calificación del ruido al Servicio de Salud u otro organismo competente, que cuenten con los instrumentos especializados”.

Por su parte, el Artículo 101° de la Ordenanza Municipal de Gestión Ambiental Municipalidad de Machalí indica “Queda prohibido producir ruidos que sobrepasen los siguientes niveles, en el medio exterior: Zonas 7-21 hrs. 21-7 hrs; Residencial Exclusiva 55 DBA 45 DBA; Residencial c/Comercio 60 DBA 50 DBA; Mixta con Industria Inofensiva 65 DBA 55 DBA, Mixta con Industria Molesta 70 DBA 60 DBA, Sanitarias 55 DBA 45 DBA”

Para finalizar el Artículo 102° da cuenta que “Las mediciones para cuantificar los niveles anteriores se realizarán en el exterior de la actividad, a 1 metro de las paredes de la propiedad generadora del ruido”