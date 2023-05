Deportes Rengo y General Velásquez tendrán acción este fin de semana

(FOTO: Marco Lara). La fecha 10 de la Segunda División se jugará entre sábado y domingo, ocasión donde Deportes Rengo y General Velásquez saldrán a la cancha a buscar puntos importantes.

El sábado, en Collao, los Oro y Cielo visitarán a Fernández Vial, duelo donde los pupilos de Matías Garrido quieren continuar con la racha de partidos invicto y estirarla aún más (acumulan 6 fechas sin perder). Aquel lance comenzará a las 18 horas.

Por su parte, Velásquez, serán locales el domingo a las 15 horas en el estadio Municipal Augusto Rodríguez, donde recibirán a Lautaro de Buin.

Cabe consignar que, los otros lances de la fecha son: Real San Joaquín vs Trasandino; Deportes Linares vs Deportes Concepción; Deportes Valdivia vs Deportes Limache; Deportes Melipilla vs Provincial Osorno, y; Deportes Iberia vs San Antonio Unido.