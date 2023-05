El día de la madre

Por estos días la mayoría de las personas en nuestra región celebraron o celebrarán el día de la madres, y es no importa desde cuándo se realiza este evento, hoy por hoy, es uno de las fechas que más regalos reciben nuestras queridas y afortunadas progenitoras, gracias a las grandes ofertas del comercio.

Ahora, aunque esta celebración tiene diversas fechas en el mundo, los invito a no olvidar esta anegada labor y entregar un granito de arena aquellas madres que tienen el camino más difícil. Esas mujeres que deben salir solas adelante en con sus familias por diversos motivos, aquellas que económicamente se sacrifican para darle lo esencial sus niños. Y también no olvidar a aquellas que ya han entrado en la tercera edad y que por cosas del destino hoy esta solas en sus casas u casas de reposo. Hagamos que este día dure todo el año aportando en las diversas organizaciones de caridad que van en apoyo a estas madres esforzadas y que junto a nuestro apoyo no pasen más triste su día.

Por la suya, la mía, las futuras y las pasadas. Feliz día de las madres con todo el corazón y en especial aquellas que en este momento se están entregando por completo por sus hijos en las diversas zonas del mundo.