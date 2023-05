HORÓSCOPO DEL VIERNES 12 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Se te presentan unos días estupendos para hacer algo nuevo. El fin de semana podrás establecer nuevos lazos afectivos con personas que conocerás. La garganta te hará pasar malos ratos; es tu punto débil y debes cuidarla más especialmente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Se avecinan cambios que afectarán a tu entorno laboral de una forma radical. Que no te domine el pánico, realmente no tienes nada que demostrar a nadie, tu trabajo y tus referencias están ahí para quien quiera contrastarlas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te costará centrarte en un solo asunto y estarás saltando de un tema a otro sin ningún orden. El resultado será mucha actividad física y algo de dolor de cabeza al terminar el día; también emoción y divertimento.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Por fin saldrás de una larga temporada de médicos y tu salud experimentará una gran mejoría. En el trabajo tu actitud será positiva y sorprenderás a todos con nuevas y creativas ideas. Contagiarás tu entusiasmo a quienes te rodean.

LEO (23 julio-22 agosto).

La energía positiva de los planetas te dará toda su protección y ánimo durante los próximos días; aprovecha para adecuar tus costumbres a las de la persona amada. Nada te fallará si tus intenciones son buenas y tú sabes que lo son.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Si no te conocieran bien, tus amigos pensarían que vives instalado en una especie de montaña rusa emocional. Estás inestable, disperso. Trata de mantener un poco de coherencia en tus actitudes, afirmaciones y decisiones, o las dudas que ahora mismo despiertas no se disiparán.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es un buen día para proponerte un cambio de hábitos y de costumbres en el trabajo. Te estás creando una fama equivocada y que no se corresponde en absoluto con la realidad. Ten cuidado a la hora de elegir pareja para un evento social.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te estás dispersando, y eso será fatal para tus intereses a corto plazo. Sabes que, si quieres, puedes conseguir casi todo lo que te propongas. Más de disciplina y el cumplimiento de ciertas normas te permitirá normalizar un poco tu ritmo de vida.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tus proyectos pueden hacerse realidad a partir de hoy mismo si comienza a creer tú mismo en ellos, aplicando la perseverancia que no has utilizado hasta ahora. No te eches atrás una vez que hayas empezado las cosas; te favorece continuarlas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Has recibido elogios de todo tipo en tu puesto de trabajo; has logrado alcanzar las metas que querías conseguir y sin embargo, la tristeza tiende a dominar tu vida. Puede haber llegado el momento de replantearte las cosas desde el principio. Valdrá la pena.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Comprensión será la clave del éxito en tu trabajo. Si hasta ahora no la has tenido para con los demás, es difícil que la recibas, pero estarás preparado para aguantar el chaparrón.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te has apartado de las personas queridas por propia decisión y ahora crees echarlas de menos. Quizá te sientes motivado por ciertos acontecimientos que llevan a la reflexión, pero en cualquier caso, siempre es bueno intentar unir a la familia y a los amigos.