HORÓSCOPO DEL DOMINGO 14 DE MAYO.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Mesura y sensatez. Parecerá una perogrullada, pero no está de más recordártelo, por si acaso: controla un poco tus deseos e inquietudes emocionales, no hagas de tu vida personal el centro de absoluto de tu vida, o acabarás aburriendo a cualquiera.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tendrás suerte y protección por parte de los astros y puede que tengas proyectos en un baúl que hoy salgan a la luz. Buen día para invertir algo de dinero en tu casa y para varia la decoración o la situación de los muebles.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hoy puedes mostrarte demasiado impulsivo en las relaciones románticas y lanzarte con entusiasmo a juegos peligrosos, viéndolos como cuentos de hadas en vez de como fábulas de brujas. Tu gran fuerza de voluntad hará que termines a tiempo un trabajo que llevas muy atrasado.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tus energías están muy reforzadas gracias al plan de relajación y descanso que te has propuesto seguir en tu vida. Notarás como disfrutas más y mejor de todas las pequeñas cosas que no tienen que ver con la rutina y el trabajo.

LEO (23 julio-22 agosto).

Si en los próximos días tienes que firmar algún contrato, pon especial atención a la letra pequeña, a los detalles que aparentemente son insignificantes pero que, a la larga, son fundamentales. Que no tengas que lamentarte después.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Se te presenta un día de lo más activo y atractivo Te olvidarás de tus ansias de tranquilidad y reposo; en líneas generales, la jornada estará dominada por un continuo ajetreo, pero lo pasarás en grande junto a las personas que más quieres.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No esperes a que otra persona decida por ti y arriésgate un poco. Tienes buena una buena situación en el escenario astral para experimentar nuevas situaciones sin miedo a que te afecte el fracaso o la desilusión.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Una presunta metedura de pata no te deja vivir, creando incertidumbre, pero nada terrible ocurre. No somos perfectos, aunque tú no te permitas el mínimo desliz. Está muy bien ser detallista, pero no sufrir por ello, el mundo no deja de ser un caos organizado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Muy posiblemente, podrás vivir un reencuentro con viejos amigos a los que hacía mucho que no veías. Ya se sabe, cualquier tiempo pasado fue mejor: es posible que te invada la nostalgia de épocas gloriosas, pero la reunión no dejará de ser muy gratificante.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si tienes pareja, sorpréndela con un gesto romántico e imaginativo. Tu sensibilidad estará especialmente activa, y además, en la dirección adecuada. A poco que te esfuerces, tu pareja estará encantada de participar en los juegos amorosos que imagines.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No tendrás una jornada demasiado afortunada en cualquier tipo de competición, incluidas las sentimentales, si estás en esa fase de buscar pareja. Será mejor evitar los riesgos innecesarios y dedicar el tiempo a la rutina de todos los días.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Se está convirtiendo en una necesidad imperiosa que desconectes la mente unos días, verás cómo te sentirás mejor. Puede ser un buen momento para organizar un viaje, solo o en la compañía que tú elijas. Busca las soluciones que mejoren tu vida.