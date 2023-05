“El Teniente me ha hecho crecer en conocimiento y también en amistades”

En el año 2003, Mauricio Céspedes y su familia se establecieron en Rancagua. Él ya conocía la ciudad, es rancagüino de nacimiento, pero vivían en el norte, donde él desempeñaba funciones en la División Salvador. Hoy, trabaja como planificador de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Escoria de la División El Teniente.

¿De qué se trata tu trabajo?

Ser planificador de mantenimiento implica anticiparse a todo lo que necesiten los mantenedores para ejecutar sus trabajos. Eso implica materiales, repuestos, maquinarias como grúas, grúas horquilla, camiones, todo lo que se requiera para que ejecuten las actividades.

Debemos planificar con el tiempo suficiente para reunir todos esos recursos y llevarlos al lugar de trabajo.

¿Cómo organizan esas tareas?

Tenemos un programa general de detención de equipo, un plan de mantenimiento de equipos y un listado de pautas que debemos realizar y cumplir. En base a eso vamos planificando las actividades. Nuestra área siempre está alerta a lo que el plan de mantenimiento requiera, así como también peticiones operacionales, porque los operadores, como dueños de los equipos, también necesitan herramientas, desde una escalera a un manómetro. Así se van generando distintos listados de actividades y solicitudes.

Todo eso lo vamos priorizando como equipo, aplicando el Sistema Operativo de Mantenimiento (SOMA) de Codelco, donde incorporamos a las áreas de operación, mantenimiento y planificación, para programar las actividades.

¿Cómo calificas el tiempo que llevas en El Teniente?

En lo personal, todos los equipos de trabajo con los que he compartido y trabajado se han dado muy bien, todas las personas han sido colaborativas, sin problemas para enseñar lo que saben y eso es muy bueno.

En cuanto a lo profesional, he pasado por distintas áreas. En El Salvador yo era trabajador de Codelco y me vine para acá en 2003, como contratista, a la Gerencia de Plantas. Participé en un concurso y pasé nuevamente a tener contrato con Codelco.

Cuando recién llegué partí en la Planta de Aire, después me fui a la Fundición Caletones en 2009 y ahora estoy en la Planta de Tratamiento de Escoria, donde he aprendido muchas cosas de distintos equipos y procesos. También he tenido capacitaciones que me han permitido conocer la planificación en detalle. Aquí he crecido en conocimiento y también en amistades con mis compañeros de trabajo.

¿Tiene algún sentido especial para ti trabajar en Codelco, empresa que entrega todos sus excedentes al Estado?

Como yo trabajo en el área de planificación, tenemos mucho que ver con el gasto en repuestos y materiales, así que siempre estamos pensando en buscar formas, sistemas o métodos de hacer las cosas para reducir costos y que el negocio sea mejor para todos.

Todo eso se basa en hacer una buena planificación y programación de las actividades y para eso las personas son fundamentales.

¿Qué te dice tu familia sobre tu trabajo?

Mi señora está contenta porque es un trabajo que nos da estabilidad y nos permite proyectarnos a futuro. Su papá también trabajó en Codelco, en Chuquicamata, así que ella tiene conocimiento de cómo funciona y está contenta de cómo se han dado las cosas.