HORÓSCOPO DEL LUNES 15 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Llevarás a cabo proyectos comunes con tu pareja que os unirán más estrechamente de lo que estabais. Es posible que la relación pase a un estado mucho más consolidado de lo que imaginabas en este tiempo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Has recuperado el equilibrio y la serenidad, y te sientes bastante bien. Las consecuencias van a ser muy positivas, sobre todo en el plano profesional, donde encontrarás buenas oportunidades para tus capacidades. Suerte.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si te dispersas en estos momentos, puede ser muy dañino para tus intereses a corto plazo. Sabes que, si quieres, puedes conseguir casi todo lo que te propongas. Un poco más de disciplina te permitirá normalizar un poco tu ritmo de vida.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los astros propiciarán soluciones a las relaciones personales más deterioradas por las pequeñas miserias del día a día, especialmente si te mueves en un ambiente de trabajo que produce cierto estrés o si has tenido discusiones con la pareja.

LEO (23 julio-22 agosto).

Puedes tener durante los próximos días mucha más actividad de la habitual, procura no agobiarte y tomar las cosas en su justa medida. Si notas signos de estrés deberías buscar técnicas de relajación y evadirte algunas horas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás noticias de alguien que vive lejos y una sorpresa, puede ser un regalo, de alguien que está más cerca. En general, las relaciones más personales serán muy satisfactorias, no así las sociales, con eventos a los que no tendrás ninguna gana de asistir.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Buen día para salir de compras y, si sabes seleccionar, para adquirir todo aquello que te hace falta por un precio razonable. Encontrarás auténticas gangas si tienes un poco de paciencia. Tu obsesión por la figura parece desaparecer con un poco de cariño por parte de tu pareja.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Prudencia y determinación son palabras que deberías tener muy en cuenta ahora. Mantén la calma, no tomes decisiones drásticas, sobre todo en el trabajo, aunque tengas la impresión de que están presionándote más de lo deseable.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No malgastes tu tiempo en cosas que sabes que no van a prosperar. Tampoco es buen momento para embarcarte en proyectos que no te garanticen cierta seguridad o estabilidad. Deja las aventuras y el riesgo para otra ocasión.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Encontrarás en estos momentos las claves para poner en marcha ideas esas ideas innovadoras en las que llevas un tiempo pensando, y que no te atrevías a materializar por falta de convicción. Haz frente a tus planes sin miedo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Deja un lado tu cabezonería, y, aunque sólo sea por una vez, cede. Acudir a la ayuda de esa persona con la que hace tiempo tuviste serios problemas te servirá para matar dos pájaros de un tiro: resolverás el entuerto en el que te encuentras, y recuperarás una vieja amistad.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

En el terreno laboral aumentarán tus deseos de aprender nuevas cosas y de colaborar más estrechamente con tus compañeros. Pronto puede traducirse en uso mayores ingresos, pero tendrás la tentación de gastarlo en cosas superfluas.