Con honores bomberiles fue despedida  reconocida dirigente vecinal de Rancagua

La ciudad entregó el último adiós a Isolina Jerez, la querida e histórica dirigenta social de la Población Diego Portales destacada por entregar gran parte de su vida a trabajar por los demás.

Con honores bomberiles en la Catedral de Rancagua, la tarde de este lunes se realizó la misa fúnebre para despedir a la rancagüina Isolina de las Nieves Jerez Tamayo, la reconocida dirigenta social que este domingo, a sus 72 años cerró los ojos a la vida.

Hasta el lugar llegaron vecinos de la población Diego Portales, Costa del Sol, La Cruz, Vicuña Mackenna, familiares, amigos, dirigentes, autoridades actuales y salientes de diversas tendencias políticas, con lo que quedaba de manifiesto -como lo han dicho sus cercanos- que ella trabajaba por el beneficio de sus vecinos y no el propio.

En su despedida, el Padre Luis Escobar, ex párroco de la parroquia Santísima Trinidad de la Costa del Sol, que por años trabajó con la dirigenta en causas sociales y quien le dio el responso final, indicó “Isolina debe ser una fuente de inspiración para los políticos nuevos, considerando que ella habría prestado servicios en la política y más allá de su ideología siempre privilegió el bien de la comunidad. Con ella trabajamos en equipo, logramos muchas cosas, mejoramiento de áreas verdes, mejoramiento de luminarias, la subcomisaria, la pasarela, etc. Lo que no pudimos lograr, porque nunca nos escucharon que en esos tiempos ya teníamos tráfico y microtráfico de droga. Se lo decíamos a las autoridades, pero no nos escucharon y ya se expandió por todo el país”, remarcó,

El sacerdote Escobar añadió “Ellas (dirigentas) se esforzaron tanto en ayudar a los demás por situaciones personales, desde cuando éramos niños, porque nosotros pertenecemos a la generación de los niños que anduvimos a pata pelá, que vivíamos en casa prestadas o que no teníamos agua o luz, ya que en ese tiempo Chile era muy pobre. Ella, con hechos sabía de qué estaba hablando y se conmovía frente a las necesidades de la gente y de sus vecinos, por eso buscaba oportunidades para su gente”, dijo el sacerdote.

La ciudad de Rancagua entregó su último adios a la querida y destacada dirigenta social Isolina Jerez Tamayo, reconocida por toda la comunidad por dedicar gran gran parte de su vida a trabajar por los demás

UNA VIDA DEDICADA A LA DIRIGENCIA

La señora Isolina Jerez Tamayo por más de 30 años trabajó en la dirigencia social y por su querida población Diego Portales de Rancagua, tiempo en que demostró con creces que era una mujer con una gran vocación de servicio para la comunidad.

Y es que en su paso como dirigente social, sacó adelante proyectos emblemáticos, siendo fundadora de la Séptima Compañía de Bomberos, voluntaria de Excepción por más de 16 años, luchó por la creación de la Subcomisaría Diego Portales, la apertura de la Avenida Esperanza, el hermoseamiento de la Costa del Sol, impedir el cierre del SAR Oriente, la pasarela de Los Alpes, el mejoramientos de áreas verdes, así como de luminarias, por mencionar solo algunas de las iniciativas que llevó a cabo esta mujer ícono de la dirigencia social a ser distinguida con la Medalla Cacique Tomás Guagle en agosto de 2013, obras que perdurarán como una muestra de su compromiso con la comunidad.

Isolina Jerez desempeñó un papel crucial en la promoción de la colaboración entre los vecinos, la resolución de problemas comunitarios y la defensa de los derechos de todos los residentes. Su dedicación incansable y su enfoque en el bienestar de la comunidad han sido reconocidos y admirados por todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Una vocación de servicio que heredó de sus padres, comenta su hermana Isabel Jerez

Además de su labor en la comunidad, la dirigente era conocido por su calidez humana y su espíritu generoso. Siempre dispuesta a tender una mano amiga y brindar apoyo a aquellos que lo necesitaban. Su empatía y amabilidad han dejado una marca duradera en las vidas de muchos.

Isolina de las Nieves, la mayor de siete hermanos, se despidió de su esposo Manuel, de sus cuatro hijos Rosa María, Manuel, Daniel y Francisco, de sus 9 nietos y 2 bisnietos, a quienes les deja un camino imborrable de dedicación, liderazgo y espíritu de servicio que seguirán siendo un ejemplo a seguir para las futuras generaciones.

Gracias Isolina por todo lo que hiciste por Rancagua, hoy la ciudad te despide con el homenaje que te mereces.

Gracias Isolina por todo lo que hiciste por Rancagua, hoy la ciudad te despide con el homenaje que te mereces.

Reitero mis condolencias para su familia, amigos y seres queridos, y que su memoria siempre esté en el corazón de toda la ciudad.