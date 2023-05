Estudiantes de Derecho UOH recibieron certificado Ius Postulandi

“Como carrera y como Escuela de Ciencias Sociales, nos llena de alegría entregar por tercera vez el Ius Postulandi a nuestros/as estudiantes. Hemos consolidado una carrera dentro de la región y el país, por lo que nos tiene sumamente orgullosos, además, hemos creado una tradición lo que nos pone doblemente contentos. Este año, hemos doblado el número de futuros/as profesionales que ya están recibiendo este certificado, lo que es una manifestación de la confianza que la comunidad ha puesto en nuestra casa de estudios”, indicó el jefe de la carrera de Derecho UOH, Marcelo Acuña, sobre la entrega de 70 certificados que entregan la facultad de comparecer en juicio ante los Tribunales de Justicia en representación de terceros, permitiendo a los/as estudiantes desempeñarse como procuradores bajo el patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

La actividad fue encabezada por el director de la Escuela de Ciencias Sociales, Álvaro Astudillo, y participó el jefe de la carrera de Derecho, Marcelo Acuña; la presidenta de la Asociación Regional de Magistrados y Magistradas, Laura Núñez, el presidente regional del Colegio de Abogados de O’Higgins, Mitchel Gelsis, además del equipo docente de la carrera y familiares de los/as investidos.

“Es increíblemente significativo ver tanta juventud preparándose y formándose aquí en la región, situación que varios no tuvimos, lo cual me da mucha alegría. Me reconforta ver que los/as estudiantes se esfuerzan por lograr lo que se proponen y hoy día, sin duda, que es un gran paso, un hito en la carrera de todos y todas”, apuntó la jueza del Juzgado de Familia de Rancagua, Laura Núñez.

Para Jorge Peña, estudiante de tercer año de la carrera, este paso “es tremendamente significativo. Desde que me decidí a estudiar, no ha sido fácil, por lo que contar con este certificado nos indica que nos encontramos en la mitad de lo que es nuestra carrera, por lo que empezamos a jugar los descuentos y con la aspiración más viva todavía y emocionante para llegar al final de esta carrera”.