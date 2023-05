HORÓSCOPO DEL SÁBADO 20 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.



ARIES (21 marzo – 20 abril).

La compañía de tu familia te llenará de alegría y bienestar. Disfruta de este momento al máximo, tu optimismo y tu entusiasmo contagiarán a los que te rodean, y servirán para ayudar a salir del pozo a ese pariente al que aprecias tanto.



TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy te llenarás de propósitos que no cumplirás. Te enfurecerás por ello porque querrías ser más disciplinado. Por el contrario, tendrás satisfacciones en esa improvisación y esa falta de orden. Buen momento para acudir al médico a una revisión, aunque no te sientas mal.



GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El día será excelente para poner en marcha uno de tus muchos proyectos de ocio. Cualquier idea será bienvenida en tu círculo familiar y social, y disfrutarás de los tuyos viajando o conociendo sitios nuevos en tu ciudad. Aprovecha los buenos momentos.



CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No dejes que los problemas profesionales te distancien de tu pareja, no te conviene en este particular momento de tu vida. Encontrarás la serenidad que necesitas abriéndote a los demás, y depositando tu confianza en los más cercanos a ti.



LEO (23 julio-22 agosto).

Quién te lo iba a decir: hace apenas unas semanas estabas obsesionado con la falta de perspectivas profesionales, y ahora ves cómo se abre ante ti todo un abanico de posibilidades. No descartes ninguna, ya que de momento no puedes saber cuál es la buena. A por todas.



VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Pasarás un día regular en cuanto a la salud se refiere. Todo lo que tenías planeado para este fin de semana se va a ver alterado por un hecho familiar que puede tener que ver con ese terreno. No permitirás que nadie te contradiga porque sí.



LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Oportunidad de comprar caprichos del hogar a precios incomparables y con facilidades en la forma de pago. Podrás satisfacer así tu afán de consumo y tu necesidad de renovar tu entorno cada cierto tiempo. Casualidades de la vida, podrían hacerte un regalo que coincidiera con algo recién adquirido.



ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se te presentará un día muy ocupado en el terreno familiar, sobre todo si tienes hijos; si tienes tareas pendientes de tu exclusivo interés, será mejor que ni pienses en ellos, solo así conseguirás evitar la sensación de estrés.



SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Aumenta la pasión y la confianza en el ser amado, y vivirás ahora en la necesidad de tomar decisiones importantes en relación a su vida sentimental. Trazarás proyectos comunes con tu pareja que os unirá más estrechamente de lo que ya estáis.



CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si te has sentido solo y desamparado en los últimos días, quizá haya tenido que ver tu comportamiento o que el momento lo haya requerido. Olvida ya esos sentimientos y lánzate a compartir emociones y diversión. Lo necesitas.



ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tras un tiempo de reflexión y ajuste de cuentas, tienes una oportunidad inmejorable para recapacitar sobre los errores cometidos y tratar de subsanarlos de la mejor forma posible. Pedir disculpas es siempre un gesto honorable.



PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Algún amigo necesitará tu punto de optimismo para mirar el futuro con más esperanza. Ahí estarás para echarle una mano, aunque para ello tengas también que decirle algunas verdades a la cara; se trata de que la gente aprenda también de sus errores.