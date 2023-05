O’Higgins cerró la primera rueda con un triunfo fundamental en La Cisterna.

Como visitante, terminó siendo el segundo conjunto más efectivo en la primera rueda detrás de Huachipato. El triunfo frente a Palestino, por la fecha 15, hizo que O’Higgins cumpliera con lo que se puso en mente, llegar a los 20 puntos al término de la mitad inicial de la competencia, y así quedar a tiro de cañón para, en la recta final de la temporada, lograr la clasificación a la Copa Sudamericana.

En La Cisterna, los rancagüinos cumplieron un papel importante. En los primeros minutos fue amo y señor de las acciones, pudiendo perfectamente abrir el marcador tempranamente. Pero, después, Palestino se metió en el partido y terminó anulando toda acción ofensiva del “Capo”. Es más, los cambios que tuvo que realizar Vitamina Sánchez en plano primer tiempo por lesión, le dieron un poco más de fútbol a su escuadra. Por eso el 0-0 en los 45 minutos.

UN ZAPATAZO GANADOR

En el complemento, el panorama del encuentro fue calcado a lo que se vio. Instantes iniciales para la visita, y luego el local emparejó. Matías Donoso reemplazó en el entretiempo a Moreira, hecho que desordenó a la línea defensiva palestinista, punto importante de cara a la definición del juego.

En ese trajín, fue O’Higgins el que terminó festejando gracias a una pelota detenida. En los 80’, una falta a 30 metros de la portería de Rigamonti fue la jugada clave. Se paró frente al balón Brian Torrealba y el defensor central sorprendió. Impactó la pelota con empeine del pie derecho y éste se fue alejando del meta. Fue tal la violencia del impacto que el portero local nada pudo hacer. Un golazo que significó sumar tres puntos de oro, más cuando en lo que quedó de partido, O’Higgins hizo todo bien. Defendió con prestancia, pudo también generar un par de acciones de riesgo y culminó jugando con tranquilidad. Supo sostener el resultado y dar con un triunfo más que necesario.

LO QUE DIJO EL DT

Pablo de Muner, con un rostro que denotó su felicidad por el partido que realizó su plantel, apuntó que “tenemos la misma cantidad de puntos que hizo el equipo como visitante la temporada pasada. Estamos ahí, tenemos mucho para mejorar, para crecer. Hemos sumado 11 puntos de 18 desde General Velásquez hacia acá, y es un puntaje que nos debiese posicionar mucho más arriba si es que lo logramos mantener”.

Junto con ello, recordó que uno de los puntos bajos que tiene su elenco en este año es el finiquito. “En los últimos metros es algo que nos está faltando”.

Así también, recalcó que “hay pequeños objetivos que hemos podido cumplir este semestre y otros que nos quedarán pendientes. Creo que aprovechando bien algunas cuestiones que tienen que ver con algunas piezas que nos están faltando, podemos ser competitivo en el segundo semestre”.

De paso, recordó que “nosotros hemos cambiado mucho la forma, hoy la solidez es un pilar fundamental. Defensivamente somos un equipo seguro y hay mucho para mejorar, como la localía”, y que, a la vez, “tengo cierta tranquilidad en cuál es el camino. Lo he hablado con ellos, los charlé con ellos antes del partido. Contra Calera hubo un punto de quiebre, a ellos los pude convencer de que nuestra fase defensiva debía funcionar como lo hizo hoy”.

Finalmente, De Muner, dijo que “nos gustaría generar muchas más situaciones, tener mucha más contundencia, pero hay cosas pendientes”.

El club irá por refuerzos. Pablo de Muner pretende elementos de mitad de campo hacia arriba y posiblemente traerán los tres cupos que permite el reglamento. Eso sí, deberán liberar al menos un cupo de extranjero para poder potenciarse en la ofensiva con un elemento foráneo.

Torrealba, la figura

El defensor, autor del gol rancagüino en La Cisterna, manifestó que “teníamos una meta de llegar a los 20 puntos y lo logramos. Eso nos acerca a nuestro objetivo que es clasificar a Copa”.

Ahora bien, respecto al golazo que marcó, expresó que “me equivoqué no más, y salió”

Junto con ello, puntualizó que su titularidad es en base al trabajo que ha realizado. “Lo he mencionado antes, me he sacrificado mucho por el equipo para estar al 100 siempre. Esto es más que nada el fruto de todo el trabajo, del plantel, todos se entrenan de maravilla”, y que “uno se entrena para poder estar, independiente de donde a uno le toque”.

Finalmente, Torrealba, sentenció que “en estos últimos cinco partidos el equipo ha mostrado una identidad distinta y espero que se mantenga”.

Ficha del Partido

Palestino (0): César Rigamonti; Antonio Ceza, Cristian Suárez, Benjamín Rojas; Brayan Véjar, Felipe Chamorro (18’, Ariel Martínez) (36’, Bryan Carrasco), Fernando Cornejo, Misael Dávila, Nicolas Meza; Bruno Barticciotto (77’, Maicol León), Maximiliano Salas. DT: Pablo Sánchez.

O’Higgins (1): Ignacio González; Fabián Hormazábal, Brian Torrealba, Juan Fuentes, Antonio Díaz (74’, Francisco Arancibia); Moisés González, Camilo Moya, Matías Marín (90’+2’, Cristóbal Castillo), Pedro Pablo Hernández (83’, Diego Fernández); Esteban Moreira (46’, Matías Donoso), Matías Belmar (83’, Valentín Larralde). DT: Pablo de Muner.

Árbitros: Gustavo Ahumada, Wladimir Muñoz, Leslie Vásquez, Gastón Phillippe.

VAR: Francisco Gilabert, Carlos Venegas.

Amonestados: Salas (PAL); M. González, Torrealba, Hernández (OHI).

Goles: 0-1, 80’, Torrealba.

Estadio: Municipal, La Cisterna.

Público: 1.387 espectadores.