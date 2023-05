HORÓSCOPO DEL DOMINGO 21 DE MAYO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Reorganiza tu vida, tus hábitos y tu escala de valores; está muy bien que disfrutes con entusiasmo de tu trabajo, es magnífico, sin duda… Pero no deberías olvidarte de la persona más importante: tú. Debes dedicarte más tiempo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy es un día idóneo para que te propongas disfrutar de un rato de ocio con las personas que más te apetezcan. En medio de la jornada laboral deberás sacar un tiempo para atender a un miembro de tu familia que requiere tu atención.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Establece un orden de prioridades, delimita claramente qué es lo que quieres hacer, cómo, cuándo y por qué. Tras una etapa de cierta incertidumbre, parece que, en lo profesional, vas a encontrar por fin el apoyo que necesitabas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Para los que busquen pareja, se abren excelentes posibilidades de relaciones, aunque más bien ocasionales, conectadas sobre todo a la atracción sexual y de otro tipo de intereses. Será difícil profundizar mucho más.

LEO (23 julio-22 agosto).

Una jornada idónea para dedicarla al estudio o a la lectura de algún texto que te intereses. Deberás concentrarte en lo que hace en vez de pensar constantemente en lo que vas a hacer porque puedes perder toda la fuerza que tienes por ese despiste.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Probablemente estará hoy más pesimista que de costumbre, pero será el momento de recibir buenas noticias: te espera un reconocimiento que ya no esperabas. Buenas perspectivas económicas y sentimentales. Olvídate de las preocupaciones pasadas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tenderás a agobiarte por nada y a no disfrutar de los ratos que tienes con tu pareja por discusiones tontas que no llevan a ningún lado. En general, hoy es un día sin mucho sentido.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si tienes el día libre, aprovéchalo para reflexionar sobre cómo te han ido las cosas últimamente. Toma nota de tus errores y aciertos, y piensa en lo que puedes (y no puedes) hacer para mejorar tu situación. No descuides el descanso: duerme las horas necesarias.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Una persona de sexo contrario tratará de romper tu estabilidad emocional, y al principio te sentirás algo perdido y hasta ofendido, pero más tarde lo agradecerás porque te va a dar la oportunidad de conocerte más interiormente.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La tranquilidad no se instalará en tu vida hasta que no solventes las decisiones que debías haber tomado hace tiempo. Debes enfrentarte a tus problemas y no escuchar a personas de tu entorno que no siempre aciertan con sus pronósticos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Caminos diferentes os van a llevar a un amigo y a ti a un mismo fin. Los dos pensasteis que el otro estaba equivocado y ahora os alegráis de encontraros de nuevo en el mismo punto. Las incidencias del camino recorrido os mantendrán conectados durante mucho tiempo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Sentirás renacer tu espíritu aventurero, te aburre la rutina del devenir cotidiana, y necesitas vivir nuevas sensaciones y experiencias. Lo cual es estupendo; pero quizás a tu pareja no le haga tanta gracia como a ti. Ponte en el lugar de los demás.