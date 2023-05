“Voy con mis elementos de protección personal a todos lados, porque aquí es importante la seguridad”

Hace casi 30 años, Luis Soto trabajaba en la Medialuna Monumental de Rancagua, en una empresa de alimentos, cuando había actividades relacionadas al rodeo. “Mientras estaba allí me dijeron que por qué no intentaba ir a trabajar para allá arriba, conocer la mina. Y pensé que sí, que algún día iba a hacerlo. Me decidí, me llamaron de una empresa y llegué a trabajar a interior mina”, recuerda.

“Allí estuve 15 años. Trabajaba en obras civiles, haciendo las carpetas o caminos, pasé por varias empresas y nunca tuve un accidente, nunca una falla, porque soy una persona muy responsable”, asegura.

Luego trabajó un tiempo en labores agrícolas, hasta que surgió la oportunidad de volver a trabajar en El Teniente.

¿De qué se trata su trabajo hoy? ¿En qué área se desempeña?

Soy operario de aseo de la empresa Maclean, en la Planta de Molibdeno. Le tengo mucho respeto a esta planta. Yo trabajo usando todos mis EPP (Elementos de Protección Personal), porque es importante la seguridad. Donde yo voy, voy con todos mis EPP.

Llegué primero a hacer aseo industrial a la Planta Sx (Extracción por Solventes), donde estuve unos cinco años y luego llegué acá a “la Moli”. El trabajo consiste, principalmente, en manguerear. Ocupamos mangueras de alta presión, como las de los bomberos, para lavar y limpiar espacios y maquinaria. También nos toca apalear (cargar con palas) la saca (roca quebrada o fragmentada).

¿Cómo definiría su paso por El Teniente?



A mí me ha ido bien acá y ha sido muy positivo, porque me he mantenido con trabajo. También tuve la oportunidad de conocer Sewell junto con mi familia, fue un regalo de Codelco y eso se agradece mucho, porque uno no siempre puede hacer esas cosas.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Me gusta todo de mi trabajo y donde sea, porque siempre tengo buena relación con la gente y mi jefatura.

¿Cómo aplica la seguridad en su día a día?

La seguridad es muy importante y la idea es no accidentarse. Por eso hacemos los ART (Análisis de Riesgos del Trabajo) en las mañanas y es importante planificar el trabajo que hacemos, si es que hay riesgos críticos o si debemos detener alguna faena si es necesario. Por eso yo siempre estoy con mis EPP, porque soy la persona con más edad de este contrato, voy a cumplir 67 años y quiero durar muchos más.