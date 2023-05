Alfa Motors Rancagua: especialistas en aire acondicionado y calefacción automotriz

Hoy el aire acondicionado ya no es considerado un elemento de lujo ya que lo tienen la mayoría de los autos. Además de aclimatar el ambiente interior, elimina impurezas como el polvo y el polen. Por otro lado, sabemos que en esta época tenemos que madrugar para salir y entrar al auto frío por lo que necesitamos encender rápidamente la calefacción para estar más confortable.



Aunque parezca raro, la temperatura que tengamos dentro del auto no es solo una cuestión de comodidad, es también un tema de seguridad, porque manejar pasando frío o calor disminuye la concentración y contribuye a la somnolencia. Asimismo, la calefacción nos ayuda a eliminar el vaho de los vidrios para no perder visibilidad, de ahí la importancia de los sistemas de climatización.

El sistema de aire acondicionado funciona igual que un refrigerador donde un gas es comprimido por un compresor, para luego dejarlo descomprimir. Al volverse nuevamente gas, absorbe temperatura de la zona lográndose valores menores al 0° C, que llegan al interior del auto a través de un ventilador. Por lo tanto, es un sistema que requiere, al igual que el resto de los componentes de un vehículo, una mantención permanente para asegurar su vida útil. Y muchos de nosotros no nos preocupamos de mantenerlo en óptimas condiciones.

Es por ello que te recomendamos Alfa Motors en Rancagua, una empresa familiar especialista en aires acondicionados y sistemas de calefacción automotriz y de maquinaria (automóviles, vehículos de carga, buses, entre otros), que atiende a particulares y empresas de la zona, principalmente del área del transporte, de la minera o de la agroindustria. Según nos explica su representante Jonathan Correa, el mantenimiento de estos sistemas en los vehículos de todo tipo es fundamental, ya que con ello alargamos la vida útil y el correcto funcionamiento del aire acondicionado o de la calefacción. Por eso aconseja a los automovilistas de Rancagua y la región a que se acerquen a Alfa Motors y soliciten su diagnóstico y su mantención correspondiente.



El encargado de la empresa dijo a #EntreRuedas de #ElRancagüino que la mantención parte desde los 40 mil pesos hacia arriba y que demoran aproximadamente de 40 minutos a una hora en la revisión y en el trabajo de la mantención de estos sistemas. “Puedes reservar con nosotros con anticipación tu diagnóstico de tu aire acondicionado y de calefacción”, dijo.

Recomendó a los conductores que se deben evitar las fallas potenciales de estos sistemas como por ejemplo tener los compresores sin lubricación, tener fugas o fallas en los condensadores. Ello puede provocar la pérdida del gas que conlleva a que el aire acondicionado deje de enfriar, por ejemplo, explicó. “Estas mantenciones se hacen anualmente. El gas efectivamente dura unos 20 años, pero el aceite que usa el sistema no, por lo que este se puede condensar y pierde la lubricación del compresor que es como un motor. Esto provoca desgaste y se debe cambiar”, añadió Correa. “Somos expertos que brindamos un servicio integral, una explicación detallada y honesta del diagnóstico de la unidad y equipo de aire acondicionado, para posteriormente entregar soluciones, así como la cotización correspondiente del trabajo. Todo dependerá del tiempo, modelo de auto, piezas dañadas, etc.”.

De igual manera, en su sala de ventas ofrecen repuestos para sistemas de aire acondicionado y calefacción, especialmente a técnicos y empresas dedicadas al mantenimiento, todo al mejor precio y para todas las marcas de vehículos. Solo debes acercarte a ellos y cotizar.

#Coordenadas

Alfa Motors Rancagua

Taller y sala de ventas: O’Carrol 1039

Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas.

Contacto +56 9 9256 0684

Mail: info@alfamotors.cl