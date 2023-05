La importancia de contar con componentes de alto estándar en tu camioneta

La compra de una pick up es una decisión importante, ya que se trata de un tipo de vehículo, que gracias a su versatilidad, debe cumplir tanto en la exigente área del trabajo y muchas veces alternarlo con la recreación, todo con la mejor experiencia del usuario.

En un escenario donde el único segmento que crece en ventas son precisamente las camionetas.

En particular la camioneta Foton G7 cuenta con todos sus componentes de proveedores de avanzada. Comenzando por su bloque motriz, el corazón de cualquier vehículo a combustión, que en este caso es un bloque de 2.0 litros Turbo Diésel de 147 hp y 330 Nm de torque máximo constantes, potenciado con su turbo Borgwarner de 5ta generación con sistema de geometría variable (VGT) y su sistema de inyección BOSCH common rail. Borgwarner es un especialista en turbos y este componente mejora la potencia y torque del motor. Estos componentes son clave al momento de la elección de la camioneta, de ellos depende su performance, y con ello, la percepción del usuario de su pick up, en cada uno de sus usos.

En primer lugar, debe pensar en los diferentes tipos de terrenos en los que desea que su pick up tenga capacidad para trabajar. Si desea tener acceso a terrenos ásperos y difíciles, entonces necesitará un vehículo con buenas suspensiones, una buena tracción, y buenos sistemas de frenado. Esto le permitirá asegurarse de que su vehículo esté preparado para cualquier tipo de terreno, y así poder trabajar en los diferentes lugares sin tener que preocuparse por los problemas mecánicos.

Otro factor importante a considerar es el motor. El motor de su pick up debe ser lo suficientemente potente como para proporcionar la potencia requerida para mover su vehículo por los terrenos difíciles. Esto incluye tener en cuenta la capacidad de carga y la capacidad de acelerar y frenar.

También puede querer considerar el diseño de la cabina de la pick up. Si usted necesita llevar objetos o equipos con usted, entonces necesitará una cabina con suficiente espacio para almacenar todos los objetos. Además, también debe considerar los asientos de la cabina para asegurarse de que tengan la suficiente comodidad para que pueda trabajar cómodamente.

Por último, también debe considerar el precio. Esto es especialmente importante si usted necesita una pick up para uso diario y no para trabajar. El precio de una pick up con capacidad para trabajar y todoterreno puede variar mucho dependiendo de la marca y el modelo. Por lo tanto, debe comparar los precios de varias marcas y modelos para asegurarse de que obtiene la mejor oferta. (Fuente: Cidef)