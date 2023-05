Las lluvias , invierno y Plan de Descontaminación

El fin de semana volvieron las lluvias a nuestra región, y junto con ellas también comienzan a sentirse las bajas temperaturas y humedad.

Así comenzamos a acercarnos directamente al invierno y a los resfriados. Hoy nuestro plan de descontaminación nos impone exigencias a todos como cambiar la forma de calefacción para muchos en los días de alerta, emergencia o premergencia. Dejar la leña por unos cuantos días en post de un aire limpio. También debemos comenzar a tener nuevos hábitos que nos ayuden a evitar estos episodios, como compartir el automóvil con nuestros vecinos o generar turnos entre padres para ir a buscar y dejar a los hijos a los colegios.

No fumar en el interior de los hogares, ventilarlos diariamente y abrigarnos en vez de prender diversas estufas por todo el día, son algunas pequeñas indicaciones que nos ayudarán a descontaminar, pero también nos protegerán contra algunas enfermedades respiratorias.

Si bien podemos no estar en todo de acuerdo con el plan de Descontaminación y la fiscalización durante los episodios críticos no es todo lo rigurosa que se quisiera, no toda la responsabilidad es del gobierno , cada uno debe tomar conciencia y llevar a cabo pequeñas medidas en post de nuestra propia salud.