Seminario internacional de Mecatrónica en la Agroindustria organizado por INACAP, reunió a más de 1000 asistentes en formato híbrido.

Con exposiciones vía streaming, a cargo de la experta internacional de Unitec Italia,

Stefania Noe, y presenciales con especialistas locales y extranjeros desde la sede Inacap

Rancagua, con la asistencia de reunió de manera presencial y virtual a más de 1000

personas ligadas al sector, se desarrolló exitosamente el Seminario internacional de

Mecatrónica en la Agroindustria, a través del cual se buscaba relevar los nuevos

desafíos asociados a la agroindustria tanto a nivel educacional como empresarial, y

compartir la aplicación de novedosas herramientas destinadas a mejorar la

productividad en el sector, de la mano de la tecnología.

El seminario fue organizado por Inacap sede Rancagua, junto a sus sedes de Curicó y

Talca, y contó con la colaboración de Garcés Fruit, Unitec Italia, Unitec Chile,

Corporación Pro-O’Higgins, Asech, Ecocentro, WeDo Cowork, OHCowork y el Centro

de Negocios Sercotec San Fernando.

En este escenario, uno de los retos de la jornada, fue acercar a los estudiantes al mundo

empresarial y conocer de primera fuente las tecnologías que actualmente se utilizan en

el ámbito de la mecatrónica, disciplina que integra conocimientos, procedimientos y

tecnologías provenientes de la ingeniería mecánica, electrónica, computación y la teoría

de control, para el análisis y procesos automatizados, en este caso, para el sector

agrícola.

Sobre la actividad, Angelo Palazzi Lander, Vicerrector de Inacap Sede Rancagua,

puntualizó que “la tendencia tecnológica en la industria actual, nos indica que hay que

reunir las especialidades de la mecánica, la informática, la electricidad en una sola

persona que es el mecatrónico, el ingeniero mecatrónico, el técnico mecatrónico, que

son carreras que son una realidad en INACAP”.

“Nosotros siempre tratamos de ir a la vanguardia de lo que es la tecnología y los

avances que cada una de las áreas debe efectuar para el sector productivo y como se

puede ver, tuvimos los ejemplos de Garcés, que tienen la mecatrónica muy

incorporadas, vimos el ejemplo super claro de ellos, habían como 60 personas que

vinieron desde Garcés también a participar con nosotros; desde Italia este grupo de

especialistas en mecatrónica, que nos pudieron orientar, más los nuestros, que también

son los profesores y el director del área, así que estamos muy contentos, creo que fue

una actividad muy provechosa, estamos haciendo un lanzamiento también, a que todos

vayan conociendo la mecatrónica en la región, porque no es muy conocida”, añadió.

Uno de los expositores, Marco Maltese, Coordinador Técnico de Unitec Chile, quien

trabaja en el país desde el 2018, explicó que “la mecatrónica juega un rol muy

importante, porque la conjunción entre mecánica, eléctrica, electrónica, permite a todos

los egresados de Inacap ser técnicos polivalentes, capaces de intervenir en la máquina

en una forma muy completa, mejorar los procesos, reduce los costos, disminuyen las

fallas y previene todo tipo de intervenciones no planificadas”.

En este sentido, adelantó que “empezamos el año pasado con el tema de inteligencia

artificial, ya tenemos este año, probablemente, en Chile, una línea que va a tener esto,

estamos avanzando bien rápido y probablemente en dos o tres años más nuestra línea va

a ser mucho más inteligente que el día de hoy”.

En tanto, Carlos Raineri Venegas, Subgerente de Ingeniería y Proyectos de Garcés

Fruit, quien también expuso en el seminario sobre las ventajas de la mecatrónica en el

proceso de selección y empacado de fruta, destacó que “nosotros llegamos a China y

con los volúmenes que llegamos hoy día, si no hubiéramos incorporado la mecatrónica

y todas las soluciones que presentamos, no lo podríamos hacer. El principal aporte es

que nos permite procesar los volúmenes que procesamos, con la calidad que se requiere

y si no la tuviéramos, no podríamos hacerlo. Ahora, los desafíos son seguir estando a la

vanguardia, como dice nuestra misión, desafiando a la industria constantemente y

empezar a ver cómo facilitar la operación de la empresa. Nosotros procesamos en

nuestras tres plantas más de un millón de kilos diarios gracias a este proceso”.

En tanto, Jean Paul Salas Meneses, Asesor del Área Mecánica de Inacap Casa Central,

precisó que “el enfoque que tenemos está centrado en el mantenimiento y eficiencia de

los procesos productivos, en base a dos parámetros fundamentales, la disponibilidad y

eficiencia y confiabilidad de los procesos. Entonces, a partir de eso, hicimos un

levantamiento de cuáles son los sistemas que presentan mayor demanda dentro de los

sectores productivos, que son, por ejemplo, los equipos de tablero de distribución,

fuerza y control, los sistemas de transmisión, sistemas controlados por PLC, sistemas

automatizados, y a partir de una línea predictiva también y una línea de gestión de

mantenimiento, todo esto proyectado a buscar la mejora de estos dos indicadores, esa es

nuestra proyección”.

En este contexto, explicó que “dadas las características de esta carrera, que presenta las

cuatro dimensiones que ya mencionamos, que es la mecánica, la electricidad-

electrónica, la computación y los sistemas de control, llama mucho la atención al

estudiante esta integración y que hoy en día en el mercado se esté necesitando un

profesional con esta mirada integradora, capaz de resolver problemas en su conjunto.

Ahora, esta es una carrera nueva, que debe posicionar un nombre y eso es lo que

nosotros andamos buscando con esto, posicionar un nombre, dar una identidad a lo que

es el técnico y el ingeniero mecatrónico”, concluyó.

Las presentaciones de la jornada dejaron en claro que el mantenimiento en la operación

de la agroindustria es el motor de la producción y que es un factor clave para los

procesos, ya que permite aprovechar con eficiencia los recursos disponibles, por lo que

los organizadores continúan trabajando en función de impulsar y desarrollar la

mecatrónica como disciplina efectiva de trabajo especializado.