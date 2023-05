Diputada Romero y Ley de Responsabilidad Parental: “Va a ser una gran solución para que por fin se empiecen a pagar todas las pensiones de alimentos en nuestro país”

Como un “paso muy significativo” y un “acto de justicia” en beneficio de miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país calificó la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia, Natalia Romero, la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental, que promete dar respuesta al no pago de las pensiones de alimentos que se adeudan en Chile, considerando que -de acuerdo a las cifras entregadas por el Poder Judicial- hay más de 50 mil padres ingresados en el Registro Nacional, quienes en total adeudan cerca de $65 mil millones de pesos.

Al respecto, la parlamentaria -quien participó activamente en la tramitación del proyecto- explicó que la normativa establece un nuevo mecanismo de pago que se activará cuando alguno de los padres adeude, al menos, una mensualidad de la pensión. En este caso, quien tenga a cargo el cuidado de los menores podrá solicitar al Poder Judicial que se retengan los fondos de las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros y/o de inversión que estén a nombre del progenitor.

“En el año 2020, el Poder Judicial nos informó que de todas las pensiones de alimentos que han decretado los tribunales de familia, sólo un 16% están al día, es decir, un 84% de los demandados – que en la gran mayoría de los casos son hombres- adeudaban una o más cuotas. Eso en la práctica significaba que alrededor de 70 mil niños, niñas y adolescentes no estaban recibiendo la mensualidad que, por ley, les correspondía, viéndose gravemente perjudicados en su alimentación, salud y educación. Por eso es que la entrada en vigencia de esta ley es algo tan importante para los menores y sus madres, porque viene prácticamente a acorralar a todos esos padres deudores a tal punto de verse obligados a ponerse al día con el pago”, destacó la representante del Distrito 15.

Justamente, la diputada Romero detalló que en caso de no concretarse la retención de fondos por medio de cuentas bancarias o instrumentos financieros, el tribunal de familia a cargo tendrá la obligación de indagar -a través del Servicio de Impuestos Internos o la Comisión de Mercado Financiero- el patrimonio que posea el deudor, para que en caso de encontrarse recursos disponibles se ordene su retención y, posteriormente, se disponga el pago de las pensiones de alimentos.

Pero además, y como última instancia, si el progenitor no dispone de recursos en ninguna de las anteriores alternativas, la ley establece que deberán utilizarse sus fondos ahorrados en las AFP para cubrir las deudas que mantengan con sus hijos. “Esto es lo más importante de esta nueva normativa, porque dispone de una serie de fuentes hasta conseguir que se paguen las pensiones de alimentos”, señaló la parlamentaria por O’Higgins, quien recordó que “anteriormente, los deudores no asumían sus responsabilidades y no les pasaba nada, pero con esta ley estamos cambiando esa situación”.

RETENCIONES AFP

En esa línea, la diputada explicó que en caso de las retenciones de los fondos ahorrados en las AFP, al tratarse de recursos cuyo objetivo es costear las futuras pensiones de cada trabajador, la normativa dispuso distintas formas para acceder a ellos, dependiendo de la situación de cada padre.

Así, si la persona deudora está a 15 años o menos de cumplir la edad de jubilación (65 los hombres y 60 las mujeres), el tribunal podrá utilizar hasta el 50% de sus ahorros para costear las pensiones de alimentos. Si se encuentra a más de 15 años, pero menos de 30 para jubilarse, podrán usarse hasta el 80% de los fondos. Mientras que si se encuentra a más de 40 años de pensionarse, el límite llega incluso al 90%, asegurando de esta forma que cumplan con sus responsabilidades legales.

“En este caso, una vez que la AFP sea notificada por el tribunal, tendrán un plazo de diez días hábiles para transferir los recursos a quienes tengan el cuidado de los menores. En el caso financiero, las instituciones tendrán hasta 15 días hábiles para realizar el pago, lo que da cuenta de la importancia de este proyecto, que esperamos sea la solución definitiva para el grave problema que viven miles de madres y sus hijos producto de la irresponsabilidad de algunos padres”, recalcó Romero.