EDITORIAL: Un desfile de malas señales.

Una muy mala señal de cara al icónico desfile con que Rancagua recuerda a sus héroes cada 2 de octubre vimos este fin de semana, primero la no explicada ausencia de escolares e instituciones civiles en el desfile del 21 de mayo que se realizó el 19, en gran parte de las demás comunas de O´Higgins el desfile se realizó como tradicionalmente ocurre el mismo día 21 y con gran participación de la comunidad. Los organizadores de Rancagua se olvidaron que precisamente uno de los objetivos de la realización de estos actos es la educación, enseñar sobre los valores patrios a las nuevas generaciones. Objetivo difícil de conseguir si el desfile no se publicita previamente, asiste poco publico y no participan los más jóvenes.

Y las malas señales continuaron el mismo 21 cuando vimos como las personas común y corrientes, quienes siempre estaban en la calle viendo el paso de las tropas por una no explicada orden fueron dejados a cuadras de distancia de las autoridades.

Esperamos que el bochorno en que se transformó el pasado desfile del 2 de octubre organizado por la Delegación Presidencial no vuelva a ocurrir este año, que demuestren que se aprendió y no solo todos quienes deseen participar puedan hacerlo sino que se atrevan a volver con el desfile donde siempre debió estar, en la calle donde cualquiera puede ser participe de esta fiesta sin necesidad de invitaciones repartidas con criterio político ni obligados a ver a la distancia un desfile pensado solo para las autoridades. Volvemos a insistir que el 2 de octubre es una fiesta rancagüina, por lo que nada tiene que hacer la Delegación Presidencial organizándolo, debiese ser el municipio local quien se haga cargo de esta efeméride la cual más allá de quien la organice a esta altura ya debiese estar organizándose y no empezar a última hora como el año recién pasado.

En la historia los grandes desfiles que todos recordamos se comenzaban a pensar en marzo. Esperamos equivocarnos, pero hasta el momento no tenemos informaciones que nada se haya hecho a este respecto.

Luis Fernando González V.

Sub Director.