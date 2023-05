Horóscopo del jueves 25 de mayo.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Las cosas cambian sin tener un motivo de peso. Hoy lo experimentarás porque es muy probable que conozcas a alguien que te haga pensar en cómo han evolucionado los sentimientos hacia tu pareja. Sostendrás un argumento hasta el final en una discusión y ganarás con él.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No deberías caer en la tentación de pensar que ya lo sabes todo sobre la vida. Aunque no lo creas, las opiniones de alguien a quien no considerabas como relevante te darán la clave para solucionar problemas puntuales.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Racha de suerte moderada. Los movimientos de dinero a tu alrededor pueden traerte algo positivo si estás un poco al tanto. Las inversiones moderadas te irán bien, si te ocupas de asesorarte mínimamente por alguien de confianza.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Verás que todos los esfuerzos y sacrificios de los últimos días darán, por fin, sus frutos. Tus logros te proporcionarán una gran satisfacción personal. Pero no te confíes, sigue trabajando y toma buena nota de cómo has conseguido llegar hasta aquí.

LEO (23 julio-22 agosto).

Desgraciadamente, podrías llevarte una tremenda decepción con una persona a la que estimas mucho. Analiza la situación con detenimiento, y ten en cuenta tu cuota de responsabilidad en el problema: es posible que hayas descuidado en exceso esa relación.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Cambios y nuevas perspectivas de futuro asoman en tu vida. Un viaje te ocupa la mente porque quieres planearlo todo al detalle. Todo lo que esté relacionado con el agua te dará fuerzas y energía para enfrentarte a lo que venga.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los pensamientos espirituales pueden hoy ocupar gran parte de tu día, pero pueden, también, agitarte internamente. La muerte aparecerá en tus sueños y en tu mente, sin que puedas encontrarle una explicación. Valora cada minuto y ten en cuenta a los demás.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La lucha que mantenías con tu pareja hasta hoy mismo tiende a desaparecer como por encanto. Comprobarás que el buen humor, el acercamiento mutuo y el diálogo obran milagros y las afrentas recientes parecen ahora tonterías.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Pueden surgir relaciones personales que cambiarían por completo tu actual vida amorosa, hasta el punto de que podrías llegar a cuestionarte el estado de tu vida en pareja. Deberás pensarlo mucho, porque no te convienen los dobles juegos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Sentirás renacer el ti el optimismo, las ganas de enfrentarte a la vida con una sonrisa. Esta nueva disposición de ánimo te servirá para involucrarte en actividades nuevas y enriquecedoras. Aprovecha el momento, la suerte vuelve a estar de tu parte.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Ahora que has recapacitado sobre errores y fracasos pretéritos, puedes ver en qué has fallado, y por qué. Pero, ante todo, no olvides que también es el momento de que remedies esos tropiezos de la mejor manera posible. Y, cuanto antes, mejor.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Ningún esfuerzo te resultará hoy demasiado grande, ya que eres consciente de que quieres llegar hasta el final, sea cual sea el terreno en que te mueves. Te conviene afrontar tus responsabilidades económicas antes de perder el respeto de ciertas personas.