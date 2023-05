Horóscopo del viernes 26 de mayo.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Vas a disponer de tiempo para organizarte este fin de semana con familiares y amigos. Gozarás también de tus talentos artísticos que compartirás con todos. Buen momento para iniciar cambios en el domicilio o incluso personales.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu sensibilidad estará más acusada que nunca ante ciertos hechos que suceden a la gente que te rodea., pero tú mismo te verás con una gran predisposición al enamoramiento. No tiene por qué llegar hasta el final, pero si tienes pareja habrá problemas, porque lo notará.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Aprenderás mucho observando a los que tienes alrededor. Todo tipo de situaciones tendrán su moraleja, y hoy te mostrarás especialmente receptivo a ellas. La salud puede seguir dándote la lata si no pones más atención al descanso y a la relajación mental.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Debes confiar más en ti, en tus propios instintos; has reconocido que no puedes cambiar a los demás y que solamente puedes llegar a conocerte a ti mismo. Tienes mucho que ofrecer. Vivirás una vida plena y serena, como tú has elegido.

LEO (23 julio-22 agosto).

El ánimo te falla en estos días y esa fuerza interior por la que todos te conocen quedará bloqueada por la falta de interés. Cada mes tienes unos días grises y hoy es uno de ellos. No te esfuerces en tratar de explicarlo, simplemente afróntalo con resignación y aprovecha para hacer cosas en solitario.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hay una leve mejoría en tu estado de salud con respecto a los días anteriores. La lectura combinada con la conversación puede terminar con ese nerviosismo y con la tensión que te hacen sufrir. Mal día para cualquier reunión, aunque sea de amigos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te encuentras estupendamente de salud, y es que ese ejercicio que te propusiste hacer todos los días te está tonificando y dando fuerza. Esto te anima y vas a acostumbrarte a ello. Tendrás suerte en todo lo que tenga que ver con dinero.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El estrés en el trabajo y el escaso descanso pueden ser tus peores enemigos para tu saluda en estos momentos. Los Escorpio de cierta edad deben empezar a cuidarse antes de sufrir algún susto.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Extremada precaución con las inversiones en estos momentos, especialmente si involucras a otras personas, tal vez no sea el mejor momento del año para determinados sectores y tendrás que recabar mucha información al respecto.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás información acerca de una persona determinada, posiblemente alguien de tu familia, que podría hacerte cambiar de planes para este fin de semana. Podrías preocuparte y llegar a compartir ciertas sospechas, pero tratarás de no obsesionarte. Lo conseguirás. Buen momento para el deporte.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Inicias una buena racha económica mientras los astros te protejan. Intenta planificar mejor tus gastos y tus ingresos para evitar futuros disgustos. En el amor, sentirás que los momentos románticos son cada vez más escasos. Soluciones.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Jornada marcada por la serenidad y la estabilidad que necesitabas para tomar decisiones importantes en tu vida familiar. Quizá sea un buen momento para iniciar una relación mediante un compromiso, o bien puedes pensar en aumentar la familia.