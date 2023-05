IPChile llevará la sala de clases al Metaverso.

En el tribunal de Garantía de Graneros se llevó a cabo el juicio abreviado en contra de Juan Armando Valenzuela González, funcionario público de la Municipalidad de Mostazal, estrecho colaborador de quien fuera alcalde de la Municipalidad, Sergio Medel Acosta, por hechos ocurridos en su administración siendo condenado por la justicia por el delito de cohecho.

El concejal de Mostazal José Vega precisó que, “Armando era un colaborador estrecho del ex alcalde Medel que actualmente comparte dos querellas vigentes más con su ex jefe, más el caso Gamovi el caso Deportes. Tuvimos que tomar acciones legales en una causa que estaba abandonada por el Ministerio Público, con recursos propios contraté al abogado Walter Droguett, para activar la investigación y lograr que se llevara a juicio al funcionario Valenzuela, condenado por cohecho, que no es otra cosa que corrupción”.

El funcionario fue condenado en la causa seguida ante el Tribunal de Garantía de Graneros bajo RIT: 1157-2020, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, la inhabilitación absoluta de siete años y un día en su grado máximo para el ejercicio de cargos o empleos públicos, las multas y las demás accesorias asociadas al delito.

En tanto el Abogado Walter Droguett, comentó que, “efectivamente la pena impuesta a la persona de Juan Armando Valenzuela ha sido de tres años de reclusión en su grado medio, a ella debe sumarse también la pena impuesta por el Juez de Garantía de la comuna de Graneros, que consiste en la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos públicos, oficios y empleos públicos durante 7 años y un día. La persona de Valenzuela González ha sido condenada el día de hoy por el delito de cohecho, además de estar en dos investigaciones más, que está a cargo del Fiscal de alta Complejidad de O’Higgins, Nicolás Núñez, quién lleva adelante estas investigaciones, donde Valenzuela y su exjefe, Sergio Medel ex alcalde de Mostazal se encuentran investigados e imputados por delitos de diversas naturalezas, especialmente por el delito de fraude al Fisco”.

El condenado deberá de inmediato hacer abandono de la gestión que desarrolla en la Municipalidad de Mostazal, constatándose además le existencia de otras dos causas penales que se siguen en su contra y en la que su ex jefe, Sergio Medel, quien se encuentra también en calidad de imputado en las referidas investigaciones.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron cuando el condenado se desempeñaba en la Oficina de Deportes de la comuna, (encargado), en el período del ex alcalde, Sergio Medel. Se trata de una querella que presentó el concejal, José Vega Aguayo, debido a irregularidades en rendiciones de cuentas que realizó el ex funcionario, denuncia que había realizado un Club de Huasos de la comuna. De este modo se encontraron irregularidades en los proyectos que la agrupación en su momento presentó al municipio, principalmente debido a que el funcionario presentó rendición de cuentas irregulares en los proyectos que la agrupación antes descrita había presentado. Falsificación de documentos, entre ellas facturas, y cobros por ayudas hacia las instituciones es parte de lo que se le imputa al ex funcionario municipal. Según lo recabado, en su momento el ex funcionario fue objeto de un sumario al interior del municipio en la anterior administración municipal, pero los actuales antecedentes fueron entregados a la Fiscalía por el concejal, José Vega Aguayo, lo que llevó a su formalización y a la respectiva investigación que ya tiene condena.