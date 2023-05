Dos personas lesionadas deja volcamiento de camión en Rancagua.

Gran alarma en la población ha generado la Organización Mundial de la Salud (OMS) con su publicación: “el consumo de edulcorantes no ofrece beneficios significativos para reducir la grasa corporal o controlar el peso a largo plazo en niños, jóvenes y adultos”.

Pero, ¿qué es lo que realmente está recomendando la OMS? Por supuesto que nunca ha querido generar una causalidad inversa, por lo tanto, en ningún texto o publicación ha referido que se vuelva masivamente al consumo de azúcar para endulzar preparaciones, sino más bien a tener precaución, ya que el uso indiscriminado o excesivo de estos productos pudiesen estar asociados al desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y el riesgo de muerte prematura en adultos sanos.

No debemos desestimar que los edulcorantes no calóricos son seguros en cantidades limitadas o equilibradas y se encuentran aprobados por organismos internacionales como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la OMS, y desempeñan un rol en la reducción del aporte de calorías y en especial del azúcar, pero no libera a las personas del riesgo cardiovascular que, por lo demás, vale la pena recordar que actualmente corresponde a la segunda causa de muerte en Chile, según lo que declara el Ministerio de Salud (MINSAL) durante el año 2022.

En conclusión, debemos fomentar que las personas consideren e incorporen otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, fruta o simplemente alimentos y bebidas no azucarados. Lo anterior sumado a una alimentación saludable, el consumo diario de agua libre de saborizantes, la reducción del consumo de sal, grasas y frituras, e idealmente acompañar lo anterior con al menos de 150 minutos de actividad física vigorosa durante la semana, contribuirá a mejorar la calidad de vida y a disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT) en Chile y en todo el mundo.

Es en este contexto que los actores sanitarios debemos hacer esfuerzos en aclarar las inquietudes de la población y educar para la implementación sostenible de hábitos saludables desde edades tempranas.

Mg. Cristina Bizama Silva

Mg. Marcela Sirguiado Davis

Docentes carrera de Enfermería, Universidad Autónoma de Chile