Fue condenado a 541 días de presidio efectivo  por robar logo de vehículo

Un grave hecho delictual quedó al descubierto vía redes sociales, el que se produjo en el sector El Polo de Machalí el pasado 27 de mayo. Según lo que muestra una grabación proveniente desde una vivienda, tres sujetos se acercan a un automóvil. Fue en ese instante cuando el conductor se percata que se acercan tres sujetos y se activa el cierre automático del portón de la vivienda.

Tras ello, los antisociales violentamente aparentemente armados le solicitan a la víctima que se baje del vehículo, lo que finalmente hace, se dirige a la entrada del inmueble y, entre unas plantas, arroja lo que pareciera ser la llave. Por razones que se investigan los sujetos no lograron encender el automóvil, por lo que deciden huir. Destaca la serenidad de la víctima, quien no opuso resistencia al atraco y no interactuando con los sujetos. Al huir, la victima logra comunicarse con un familiar que permanecía en el domicilio, a quien le indica que había sido víctima de un “portonazo” frustrado.

Consultamos a carabineros sobre el hecho, quienes informaron que personal policial de la Subcomisaría de Machalí tomaron conocimiento del caso, realizando la denuncia de oficio, ya que finalmente la víctima del intento de “portonazo” declinó a denunciar la situación vivida.