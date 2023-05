Rancagüinos compitieron en Mendoza

Este miércoles, los profesores -principalmente de colegios municipalizados y estatales-, participaron de una manifestación en las capitales regionales y provinciales para sumarse al llamado nacional de marchar y poner sobre la mesa las demandas del magisterio.

En Rancagua, el recorrido se inició en O’Carrol donde se encuentra la sede gremial, para luego avanzar hacia la Plaza de los Héroes y allí entregar una misiva en las oficinas de la Delegación Presidencial.

De acuerdo al planteamiento del profesorado, exigen una pronta respuesta al Presidente Gabriel Boric sobre demandas históricas como la deuda histórica, el bono de retiro, el sistema de financiamiento de la Educación Pública, el pago de mención a profesoras diferenciales, y el agobio laboral y violencia que se vive al interior de los establecimientos educacionales.

VOCES DE LOS DOCENTES

En el frontis de la seremi de Educación, una de las docentes afectadas por la deuda histórica, Betzabeth Ramos Pando, manifestó que “es una cantidad muy grande, nosotros estamos pidiendo una reparación por años de servicio. Si me tuvieran que pagar a mí, serían 190 millones, que no los van a pagar. Nosotros estamos pidiendo un millón por año”.

Otra docente, dijo también que “por lo menos que nos den una reparación para que tengamos una vejez digna, porque muchas de las colegas están pasando por momentos muy críticos”.

Así también, Ana Oyarce Córdova, de San Fernando, señaló que “estamos pidiendo que el SLEP cumpla con el traspaso como debe ser, con la ley que corresponde. A los profesores se les debe previsión, perfeccionamiento, los bonos de retiro”.

Por su parte, Samanta Jorquera, tesorera regional del Colegio de Profesores, añadió que “en la región algunas comunas están movilizadas en su totalidad, y otras respondiendo a un llamado nacional de inicio de movilizaciones ascendentes. Ponemos en el centro la deuda histórica, donde el Estado no se ha hecho responsable con nuestros colegas en edades avanzadas. Hubo un compromiso del Presidente Boric, pero aún no tenemos respuesta”.

Junto con ello, la docente recordó que “hemos estado expuestos a ningún tipo de apoyo por la violencia, nos han dejado en un total abandono. No solo trabajadores, sino que los estudiantes que no han recibido la contención emocional tras la pandemia. Nosotros no contamos con los profesionales y las condiciones técnicas para eso, y el Estado se tiene que hacer responsable de esta situación”.