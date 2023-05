¿Son efectivos los tratamientos para dejar de fumar?

O’Higgins sería uno de los clubes interesados en Jeisson Vargas, volante que defendió al Al-Rayyan y que debe regresar a la Universidad de Chile tras el vencimiento de su préstamo.

Con 25 años, está pronto a retornar al fútbol chileno tras su paso por medio oriente y su nombre ronda en los pasillos del Monasterio Celeste.

Jeisson Vargas, jugador cuya carta pertenece a la Universidad de Chile, cumplió una buena actuación en el Al-Rayyan de Qatar. En ese exótico mercado, disputó 11 encuentros y anotó cuatro goles, su mejor producción desde su paso por Unión La Calera en 2020-2021, donde se matriculó con 13 dianas en 54 lances.

Eso sí, su vuelta al país está condicionada porque el préstamo desde la U hacia Qatar venció y él debe regresar a La Cisterna. Pero, Vargas, no está en los planes azules y O’Higgins aparece como uno de los clubes interesados en poder sumar al futbolista que las puede oficiar de volante y también como extremo. La otra institución que también se interesó en Vargas es Huachipato, escuadra que tradicionalmente realiza negocios con los laicos.

En tanto, otro elemento que viste la casaquilla universitaria y que también debe salir a buscar un nuevo horizonte es Franco Lobos. El extremo no tuvo cabida en la escuadra de Mauricio Pellegrino y Azul Azul le busca destino, no descartándose que también pueda ser alternativa para la directiva del Capo, más cuando es un joven con proyección y no ocupa cupo extranjero.