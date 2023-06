Vehículo robado en Quinta Normal circulaba por las calles de Pichidegua

Se inauguró la exposición de pinturas en acuarela del destacado artista Guillermo Pérez Gálvez en la Galería Hulquío del nuevo Centro Comercial Krinfokai ubicado en calle Urriola, en la esquina con calle Dr. Santiago Cornejo.

La muestra artística se extenderá hasta el domingo 11 de junio. En la oportunidad, el público tendrá la posibilidad de disfrutar por primera vez y de manera presencial, de diferentes obras creadas por el artista entre los años 2020 y 2023 que develan una mirada cautivadora sobre un Rengo rural y urbano, un trabajo poco visto en obras de creadores actuales.

En las pinturas se cautiva la esencia del campo chileno pero también las melancólicas estructuras patrimoniales de poco reconocimiento político y cultural, pero que son rescatados por Pérez Gálvez con gran singularidad y talento.

DEL ARTISTA:

Guillermo Pérez Gálvez, es oriundo de la ciudad de Rengo, Región de O’Higgins en Chile, “ciudad desde donde me he inspirado para retratar fragmentos del campo, sus costumbres, animales y lugares. Además viajar es parte de mi esencia, y en esos múltiples viajes también he recopilado sensaciones, emociones y vivencias que se plasman en mis obras, las cuales sirven para llevar al espectador a vivir conmigo esos espacios que son hoy como un sueño, una reminiscencia o un eco de vida».

Título de Cineasta con Licenciatura en Dirección de Cine y Libreto y Guión de la Universidad de Valparaíso. Especializado en Asistencia de Dirección en el ICEI de la Universidad de Chile. Fundador y director del Festival Internacional de Cine de Rengo (2005-2023) y Escuela de Cine FECIR (2021-2023). Se ha desempeñado en distintas áreas del cine como director, guionista, montajista, productor, animador, post-productor, actuación o doblajes en cortometrajes de ficción, animación, videoclips y documental. Además es pintor, ilustrador y diseñador en múltiples proyectos.

La exposición estará abierta al público de manera gratuita desde el 27 de mayo al 11 de junio continuado en horario de 10:00 de la mañana a 21:00 horas.