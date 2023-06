Dos detenidos luego de realizar robo con  violencia e intimidación en servicentro

Este sábado y domingo, la Segunda División Profesional vivirá la jornada 13 del Campeonato Nacional con participación activa tanto de Deportes Rengo como General Velásquez.

Los renguinos jugarán este sábado a contar de las 15 horas en el estadio Tucapel Bustamante de Linares visitando al elenco local. Rengo llega al lance con 16 unidades, cuatro más que su rival.

Mientras que, el domingo desde las 15 horas en el estadio municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, Velásquez enfrentará a Real San Joaquín. Los verdes acumulan 13 positivos, mientras que los «Chicos Buenos» llegan a 19.

Después de esta fecha, que tendrá los cruces entre Deportes Limache vs Trasandino, Deportes Valdivia vs Deportes Iberia, San Antonio Unido vs Fernández Vial, Lautaro de Buin vs Provincial Osorno y Deportes Concepción vs Melipilla, el torneo se detendrá por cinco semanas, volviendo la competencia el 9 de julio.