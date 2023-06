Prisión preventiva para dos imputados tras masivo allanamiento antidroga en población La Granja

“Ficción relatada de manera terrible y fantasiosa”. Así ha descrito Johnny Depp las acusaciones que se han levantado en torno a él durante todos estos años. Lo ha hecho durante el Festival de Cannes donde ha presentado “Jeanne du Barry”, su regreso al cine.

Porque a Depp, en sus propias palabras, hace un año que le “devolvieron la vida”. Era junio de 2022 y el veredicto del jurado en el mediático juicio contra su exmujer, la actriz Amber Heard, dictaminaba que el actor había sido difamado.

Ahora, un año después, Depp cumple 60 años. Y lo celebra pisando de nuevo una alfombra roja, con nueva película y una millonaria campaña como modelo. Aunque, según él, esto no es un regreso: Johnny Depp nunca se fue.

Depp posa con la actriz y directora de «Jeanne du Barry», película presentada en el Festival de Cannes el 17 de mayo. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

HIJO DE SU PASADO.

Un 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky (Estados Unidos) John Christopher Depp II llegaba al mundo. Y es que, aunque más tarde terminaría siendo conocido como “Johnny Depp”, el actor debe su nombre a su padre, John Christopher Depp.

Pero John I no estuvo muy presente en la vida de la futura estrella. Porque su madre, Betty Sue Palmer (Wells) se divorció y se volvió a casar con Robert Palmer. Así, creció junto a ellos y junto a sus hermanas Debbie y Christie, y su hermano Daniel.

Johnny se define a sí mismo como un “perro mestizo”, o así lo hizo para Movies Online. Ya que, aunque es estadounidense, por sus venas corre sangre cherokee, así como francesa, irlandesa y alemana.

Desde el principio, su historia estuvo marcada por el maltrato infantil: “mi madre descargaba conmigo su ira en forma de violencia”. Por ello, se refugió rápidamente en el arte, latiendo en él una precoz vocación.

Así, empezó a tocar la guitarra primero, y a actuar durante los 80 en películas y series de bajo presupuesto o con papeles menores. Solo destaca un título de esa primera etapa: “A Nightmare on Elm Street” (1984).

No fue hasta que Tim Burton le encontró, y tuvo uno de esos flechazos artísticos propios del director, que Johnny Depp saltó realmente a la fama. Burton le quiso para protagonizar “Edward Scissorhands” y, a partir de ahí, se convirtió en una de las musas del cineasta.

Desde entonces, Depp ha trabajado en varias obras burtonianas como “Ed Wood” (1994), “Sleepy Hollow” (1999), “Charlie and the Chocolate Factory” (2005), “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” (2007), “Alice in Wonderland” (2010), “Dark Shadows” (2012).

Además, ha sido protagonista de las películas de la saga “Piratas del Caribe”, papel más famoso de su carrera al hacer suyo al Capitán Jack Sparrow. También interpretó al villano principal de las dos primeras entregas de “Animales Fantásticos”, ambientadas en el universo de “Harry Potter”.

Por supuesto, su filmografía es muchísimo más extensa, como también lo es su vida salpicada por varias polémicas. La más notoria de ellas, y que le ha perseguido hasta la actualidad, es la de su relación con Amber Heard y las acusaciones entre ambos.

Johnny Depp junto a su banda en un concierto ofrecido en Helsinki el 19 de junio de 2022. EFE/EPA/KIMMO BRANDT

CERRANDO UN CAPÍTULO.

La protagonista femenina de “Aquaman” (2018) y Depp estuvieron juntos desde 2012, pasaron por el altar en 2015 y se divorciaron en 2016. Lo hicieron en medio de la denuncia de Heard a Depp por violencia de género.

Algunas de sus anteriores parejas, como las actrices Winona Ryder y Vanesa Paradis (con la que el actor tiene dos hijos, Lily-Rose y Jack) o la modelo Kate Mosh, defendieron al actor de estas acusaciones.

Unas acusaciones que, al principio, desembocaron en que Johnny Depp fuera cancelado en redes sociales y que influyeron en que el actor dejase de dar vida al Capitán Jack Sparrow y fuese también sustituido por Mads Mikkelsen en la última entrega de “Animales Fantásticos”.

Sin embargo, tiempo después, y a pesar de una primera derrota de Depp ante The Sun, medio que le calificó como “golpeador de esposas”, la historia tuvo un giro de 180 grados durante el juicio que en 2022 enfrentó al actor y a su exmujer.

Allí, Johnny acusó a Amber de ser ella quien ejercía la violencia sobre él, aunque la causa que enfrentaba a ambos no era el maltrato sino la difamación. El evento fue retransmitido en directo y seguido por los usuarios en medios y redes.

El veredicto consideró que, efectivamente, ambos se habían calumniado mutuamente, pero especialmente Heard a Depp, lo que supuso un triunfo para este último al lograr limpiar su imagen ante gran parte de la opinión pública: “por fin comienza un nuevo capítulo”, dijo el actor en su Instagram.

Un año después, Johnny Depp ha regresado al cine no como capitán ni brujo, sino como rey. Porque da vida al monarca francés Louis XV en el filme “Jeanne du Barry”. Una cinta salpicada de polémica por los supuestos desencuentros entre el actor y la directora y protagonista Maïwenn, y porque esta última está acusada de agredir a un periodista.

Sin embargo, nada de eso impidió que Depp fuera recibido con una ovación del público en el Festival de Cannes. “Jeanne du Barry” inauguraba el evento, aunque no competía por la Palma de Oro, y el actor no pudo contener las lágrimas al recibir el cariño de los asistentes.

Por tanto, a pesar de las críticas de medios estadounidenses a la presencia de Depp en el evento, ni organizadores ni público fueron en la misma dirección: “Sólo me importa Johnny Depp como actor”, dijo el director de Cannes, Thierry Fremaux.

Johnny Depp cumple 60 años el próximo 9 de junio. EFE/EPA/Mohammed Badra

UN REY MODELO.

Además, a este festival también acudió Lily-Rose Depp, para presentar “The Idol”, la serie que la joven actriz protagoniza para HBO Max. Un reencuentro público entre padre e hija. Ella, además, ha hablado públicamente sobre el regreso de su padre, cuando normalmente guardaba silencio.

“Estoy muy feliz por él”, dijo Lily-Rose a Entertainment Tonight, “estoy muy emocionada, y es increíble que sigamos haciendo nuevos proyectos de los que estar orgullosos”, añadió la joven modelo.

Una profesión con la que también coincide con su padre, porque Johnny Depp ha regresado: el actor acaba de firmar un acuerdo millonario con Dior, que supone el contrato más elevado que se haya hecho para la imagen de una fragancia masculina: 20 millones de dólares.

El actor también ha seguido con su faceta como músico en la banda «Hollywood Vampires», de la que también forman parte Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henriksen. Pero han tenido que atrasar los conciertos debido a una lesión del propio Depp.

Mientras tanto, son muchos los que se preguntan si tras el veredicto de hace un año y ante el actual regreso de Johnny a la vida pública, podría volver también a dar vida a Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

Durante el juicio, el actor dijo que no lo haría “ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas”. Sin embargo, Jerry Bruckheimer, que producirá la nueva película de la franquicia, ha dejado caer recientemente la posibilidad: “ya veremos… A mí me encantaría tenerlo en la película, y eso es todo lo que puedo decir”, dijo a Entertainment Tonight.

Él, mientras tanto, ha dejado claro en Cannes que no le hace falta: “ya no necesito a Hollywood”. Y ha afirmado que “es un lugar donde todos querrían poder ser ellos mismos, pero no pueden” y que él siente que está “al otro lado”.

Durante la rueda de prensa, el actor recordó que “la verdad es la verdad” y ha bromeado sobre su vuelta: “parece ser que he tenido unos 17 regresos, pero no me había ido a ninguna parte”.

Pero en el aniversario del juicio y en su 60 cumpleaños, ya sea como capitán, como brujo, como rey, como modelo o como cualquier otro personaje, el caso es que, a pesar de la polémica y de sus propias palabras, para muchos, Johnny Depp sí que ha vuelto.

Por Nora Cifuentes.

EFE / Reportajes.