TERCERA B: Duelo regional se jugará el domingo en Rancagua

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Sigues echando de menos a algunas personas que se han ido de tu vida, en especial cuando preparas algo especial, pero te darás cuenta de que es hora de mirar hacia adelante y tomas tus propias iniciativas. Seguro que encuentras nuevos caminos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si te agobian los problemas familiares y no les ves solución a corto plazo, procura tomar un pequeño descanso para recapacitar. Quizás veas otra solución no tan drástica como la primera que se te pasa por la cabeza.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Compartirás buenas noticias con tu pareja y eso refrescará vuestra relación. Tendrás la sensación de que estáis en un punto muerto y de que necesitáis un “empujoncito” para retomar la ilusión. Lo de hoy sólo será el primer paso.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te cuesta abrir tu corazón a las nuevas posibilidades sentimentales, pero si no tienes pareja y te interesa dejar la soledad, no tendrás más remedio que hacerlo, eso sí, con todas las prevenciones del mundo. Tendrás suerte.

LEO (23 julio-22 agosto).

Las posibilidades profesionales que puedas tener se van a ver hoy reforzadas por una buena actuación en el momento adecuado. Con el visto bueno de tus superiores sacarás adelante un proyecto importante y tendrás tu recompensa. Buen momento para liberarte de presiones familiares.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Recuperarás el amor propio cuando alguien con quien habías discutido se acerque para disculparte. Servirá para una reconciliación parcial, pero no será sincero. Limarás las asperezas más prominentes, lo suficiente para no ir chocando a cada momento, pero el camino no quedará del todo llano.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te mostrarás hoy rápido en la compresión de los problemas y ágil en la toma de decisiones. Podrán confiar en ti si tienes trabajo o brillarás en cualquier actividad. Solo tienes que ser un poco modesto para recoger los frutos a su tiempo, sin levantar envidias.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si realmente quieres progresar en tu trabajo, tendrás que comenzar a asumir ciertas responsabilidades. Es hora de tomar decisiones y colocarte en un espacio de visibilidad que tiene sus riesgos, pero también muchas ventajas en un futuro inmediato.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Vas a tener que poner las cosas claras en tu relación con la familia de tu pareja. A menudo os llenan de problemas que terminan afectando a vuestra relación. Esto te producirá malestar porque te pondrá en contra de alguna gente que quieres.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los astros presentarán excelentes perspectivas a todos aquellos que deseen desarrollar sus dotes artísticas y creativas en sus campos profesionales. No es un buen momento para inversiones o riesgos de capital.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Posibilidad de que en estos días tengas un contacto amoroso con la persona menos indicada. La atracción física será predominante sobre la razón e incluso la lógica. Querrás dejarte llevar y pasar un buen rato. Consecuencias positivas de una gestión profesional hecha hace tiempo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Entenderás perfectamente los argumentos de las personas que puedan contradecirte o discutirte algo. Tampoco te importarán las negativas a proposiciones personales, te mostrarás comprensivo con ellas. No sentirás rencor y serás un buen compañero.