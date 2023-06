HORÓSCOPO DEL LUNES 5 DE JUNIO.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

La posibilidad de cambiar de trabajo ronda por tu mente desde hace mucho tiempo y hoy puede ser el día adecuado para tomar una decisión al respecto. Tendrás facilidades para contactar con gente a la que puedes pedirle opinión.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

A tu alrededor están ocurriendo muchas cosas de las que no estás siendo partícipe y en las que no tenías previsto entrar, pero tal vez no te quede más remedio si quieres mantener tu parcela intacta.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La agresividad de otras personas hará que tú también adoptes posturas agresivas ante ciertas actitudes. Con lo tranquilo que eres habitualmente, hoy vas a tener que pensar antes de actuar para no meter cometer errores.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Intensa actividad profesional y privada. Muchos asuntos entre manos y ganas de hacer muchas cosas. Buena actitud y receptividad. Buen ambiente entre los suyos. Deseos de intimidad con momentos más profundos y delicados.

LEO (23 julio-22 agosto).

Una serie de fallos técnicos crearán cierta tensión en tu trabajo, y a que no está en tu mano ni en la de tus compañeros solucionarlo. Te lo tomarás con sentido del humor, y ello hará que estrechéis lazos de amistad.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Echarás de menos una etapa de tu vida que en su momento te pareció dificultosa y poco aprovechable. Hoy, todos los recuerdos serán gratos, pero no es hora de lamentarse, tienes muchos más recursos que entonces para conseguir lo que quieres.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La relación sentimental será muy satisfactoria y ello creará un ambiente muy especial a tu alrededor, aunque no te convendrá hacer gala de ello, pues provocarás a los envidiosos y pueden complicarte la vida sin necesidad.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Necesitarás hoy echar mano de la franqueza para someter a tus enemigos internos. Sólo la verdad te hará ganar la batalla, así es que no te dejes enredar en juegos florales ni hipocresías.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si no tienes claro hacia dónde debes dirigir tus pasos en cosas fundamentales en tu vida, deberás recurrir a la familia o a los amigos. Estás en un momento crítico en el que las relaciones humanas son absolutamente necesarias. Saldrás del bache antes de lo que crees.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En el trabajo comprobarás que, pese a las advertencias de quienes tenías cerca, has seguido el camino correcto, adaptándose a las situaciones cambiantes con rapidez; ahora recogerás el fruto de tu buena estrategia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vivirás una jornada completamente entregado a tus cualidades físicas, sobre todo si te dedicas a algún deporte, aunque sea en plan aficionado, hoy notarás que puedes batir tus mejores marcas. En general será un día para el ejercicio físico.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Los buenos momentos de un día como hoy, al margen del trabajo, estarán matizados con algunas discusiones que pueden afectar a tu vida familiar. Utiliza tu poder de persuasión para que la sangre no llegue al río.