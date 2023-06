Rancagüinos sacaron chispas en intenso cruce por la Liga de Desarrollo

A mediados del año pasado, Dreams (holding que opera Monticello) presentaron una querella en Rancagua y Graneros para perseguir el juego ilegal que se desarrolla en locales comerciales que cuentan con las denominadas “máquinas de azar” o tragamonedas.

Desde ahí que los representantes legales de Monticello han logrado reunirse con el fiscal adjunto de Graneros y hace poco lo hicieron con el Jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio Público en Rancagua, Octavio Roco. A su salida #ElRancagüino pudo conversar con los representantes de Monticello asistentes: los abogados Carlos Silva, fiscal y gerente de Asuntos Corporativos de Dreams y Carlos Gajardo, abogado asesor de la compañía y ex fiscal. Ambos calificaron de provechoso el encuentro ya que se establecieron parámetros para el funcionamiento futuro de dicha investigación y se acordó una audiencia con el fiscal de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias, para el próximo 19 de junio.

Según nos comentó Silva, que como querellante buscan informarse sobre los avances de esta causa. “Queremos ver cómo se desarrollan las diligencias que hemos solicitado así como orientar sobre el tema, que es muy técnico. En el tema de nombrar estas máquinas de destreza al apretar un botón, bastaría con oficiar a la Superintendencia de Casinos para que pueda ayudar en eso”.

Hoy algo se ha avanzado, a su juicio, en materia del juego ilegal, dice Carlos Silva, ya sea sobre los casinos ilegales que vemos en las ciudades y también en cuanto a los portales online de juego. “Notamos una acción más decidida del Estado a través de los municipios cuando cumplen con las directrices de la contraloría que no pueden otorgar patentes sin antes consultar a la Superintendencia de Casinos. Vemos también que municipios están cerrando estos locales por falta de patentes y en el Ministerio Público y la policía ha sido bastante proactiva en diligencias e investigaciones, por lo que estamos satisfechos por eso pero queda camino por seguir”.

En tanto, Carlos Gajardo agregó que solo esperan que se cumpla la ley. “Estas casas donde se practica el juego ilegal a través de máquinas tragamonedas están absolutamente prohibidas en el país. “Desde hace un tiempo a la fecha todos estos lugares no cuentan ya con patentes municipales que les permitan funcionar lo que pone de manifiesto su ilegalidad”.

Asimismo, el abogado afirmó que estos lugares poseen externalidades negativas “al no haber ningún tipo de control para que menores de edad y personas ludópatas no ingresen a estos lugares, tampoco hay algún pago de impuesto en esta actividad lucrativa o prevención por algún tipo de lavado de dinero. Tampoco los consumidores pueden ser protegidos si eventualmente no se cumple con algunos de los premios obtenidos. Son focos de inseguridad y delitos”. Todo lo que el juego regulado debe cumplir por exigencia legal, en estos lugares no se cumple, aseguró el profesional. “Nada se cumple, por lo tanto es absolutamente una competencia desleal”.

En los sitios de juego online, “también tenemos un espacio de incumplimiento e ilegalidad y lo ha dicho el mismo Servicio de Impuestos Internos porque estos sitios no pagan impuestos en Chile porque esta actividad ilegal no puede tributar, y tampoco están autorizados por la Superintendencia de Casinos y se han aprovechado de la dificultad del sistema para perseguir conductas que muchas veces vienen de otras jurisdicciones”, indicó Carlos Gajardo, aseverando que estas compañías tienen dirección en los paraísos fiscales y que ha sido difícil saber quiénes son sus representantes en Chile.